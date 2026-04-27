Andorra Endavant presenta una esmena a la totalitat a la llei de lloguers: “Sense propietaris no hi ha llogaters”

El grup parlamentari Andorra Endavant ha presentat una esmena a la totalitat amb retorn al Projecte de llei relatiu al règim dels contractes de lloguer per al període 2027-2030, acompanyada d’una proposta alternativa amb un nou text legislatiu i un guió detallat per abordar el problema de l’habitatge. La formació sosté que la iniciativa del Govern no resol l’arrel de la problemàtica, ja que posa el focus en la regulació dels contractes existents i no en el desequilibri entre oferta i demanda.
En aquest sentit, el grup recorda que “quan hi ha més demanda que oferta, els preus pugen, i si es desincentiva la posada d’habitatges al mercat, la situació encara empitjora”, i defensa que “sense propietaris no hi ha llogaters”. Davant d’aquesta situació, Andorra Endavant proposa retornar el text perquè l’Executiu redacti un nou projecte de llei orientat al reequilibri del mercat i a la garantia d’accés a un lloguer digne. Segons exposen, el model hauria de basar-se en l’augment sostingut de l’oferta, el reforç de la seguretat jurídica dels propietaris i la protecció efectiva dels llogaters.
Andorra Endavant proposa retornar el text perquè l’Executiu redacti un nou projecte de llei orientat al reequilibri del mercat i a la garantia d’accés a un lloguer digne
L’esmena inclou un guió estructurat de reforma articulat en dos grans eixos. D’una banda, l’impuls de l’oferta amb mesures com la diversificació del mercat mitjançant el lloguer moblat flexible, l’adaptació dels habitatges a noves realitats socials, la reorganització d’usos —amb la reorientació dels temporers cap a colivings— i incentius fiscals per mobilitzar habitatges buits. També es planteja reduir traves administratives, fomentar la construcció modular, crear un registre digital únic de contractes i millorar la transparència amb dades reals del mercat, així com garantir procediments àgils en cas d’impagament.
D’altra banda, el text preveu mesures de protecció per als llogaters, com un sistema d’ajudes automatitzat basat en la situació econòmica real, el pagament directe al propietari, la revisió periòdica de les condicions familiars i l’establiment d’un llindar d’esforç econòmic del 30% dels ingressos de la llar. Finalment, el grup parlamentari assenyala que les esmenes a l’articulat segueixen aquest esquema amb la voluntat de configurar un text “coherent, aplicable i orientat a resultats”.