Pregunta escrita al Govern

Amador interpel·la Educació per saber si es planteja instaurar direccions rotatives amb la valoració de l’alumnat

Arran d'una recent i possible destitució sobtada en dos centres escolars, el grup posa en dubte el model de governança i la gestió de la direcció

La consellera i presidenta suplent del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Noemi Amador, ha registrat avui al Consell General un conjunt de preguntes escrites dirigides a l’Executiu amb l’objectiu d’esclarir la informació recent relativa a la “possible destitució sobtada de les direccions de dos centres educatius de secundària“, situats a les parròquies d’Ordino i Encamp. Es tracta d’una situació, segons estipula la formació, que ha generat “inquietud i desconcert en la comunitat educativa”, com també entre les mateixes famílies dels escolars.

Com és habitual, el principal motiu d’aquestes preguntes és demanar transparència i explicacions als governants sobre els criteris i procediments que haurien motivat aquestes decisions, que, segons la informació apareguda, “s’haurien pres de manera abrupta i sense comunicació prèvia als implicats”. Des del grup que lidera Carine Montaner, es considera necessari “abordar una reflexió més àmplia sobre el model de governança i gestió dels equips directius dels centres educatius”, amb la voluntat d’aportar propostes constructives per garantir l’estabilitat i la qualitat educativa, com així es desprèn des del seu comunicat.

Per aquest motiu, Amador ha dividit en dos blocs les qüestions que justament avui ha tramitat en seu parlamentària, abordant en primer lloc preguntes sobre les destitucions de les direccions dels centres educatius com ara qui assumirà les responsabilitats dels càrrecs directius vacants arran de les citades destitucions, per quina raó s’ha pres una decisió tan abrupta i sobtada, sense gaudir així d’un període de transició o si bé hi ha hagut una comunicació adreçada als claustres afectats per part del ministeri educatiu.

En un segon bloc, la consellera general ha estipulat qüestions relatives al model de governança escolar com per exemple si el ministeri que encapçala el ministre Ladislau Baró preveu que els càrrecs de direcció dels centres educatius puguin ser de caràcter rotatiu, si Educació té previst recollir de manera formal i periòdica l’opinió del professorat, així com l’alumnat i de les famílies sobre la gestió de l’equip directiu o també quin tipus de formació o acompanyament reben les persones que assumeixen responsabilitats directives.