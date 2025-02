Amador exigeix transparència sobre el projecte del tramvia i els estudis de transport de l’última dècada

El grup parlamentari Andorra Endavant ha presentat una sol·licitud formal d’informació a Govern i un seguit de preguntes escrites per obtenir tots els detalls sobre el projecte del tramvia, una infraestructura de transport segregat anunciada recentment. La iniciativa, impulsada per Noemí Amador, vicepresidenta de la formació, vol esclarir si l’anunci de l’Executiu respon a una estratègia de comunicació sense fonament tècnic o si, per contra, es tracta d’un projecte ben definit i estructurat.

En aquest sentit, s’ha sol·licitat accés als documents clau que sustenten la iniciativa, com els estudis previs i d’impacte que han determinat el tramvia com la millor solució de transport, els documents tècnics de la fase 2 que inclouen el traçat previst, les reserves d’espai i la planificació urbanística, així com els acords i contractes amb empreses implicades en el projecte, detallant quines empreses hi participen i quin cost representa la seva intervenció. També es demanen els plans de finançament, incloent-hi la partida de 62 milions d’euros aprovada pel Banc Europeu d’Inversions i altres fonts previstes, i el calendari d’execució amb les diferents fases i terminis del projecte.

A més, per tenir una visió global de les polítiques de mobilitat aplicades en la darrera dècada, Andorra Endavant ha requerit documentació sobre tots els estudis i projectes de transport realitzats pel Govern en aquest període, incloent-hi la relació de les empreses contractades per elaborar estudis sobre transport amb el detall dels imports abonats, els objectius de cada estudi i el seu impacte real en la presa de decisions sobre la mobilitat del país, així com la còpia dels estudis i contractes signats amb les empreses responsables. “Creiem imprescindible que la informació sobre aquests projectes sigui accessible i clara per a tots els ciutadans” han expressat des d’Andorra Endavant, destacant que “continuarem vetllant per la transparència i la rendició de comptes en un projecte que tindrà un impacte determinant en la mobilitat i el futur del país”.