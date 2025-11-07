Andorra Endavant denuncia la manca de dades completes al SICAR i exigeix que l’eina sigui accessible per a tothom

El grup parlamentari Andorra Endavant ha reiterat la necessitat de publicar les dades de lloguer per zones per obtenir una visió “real i objectiva” del mercat immobiliari del país. La formació ha valorat positivament la posada en marxa del Sistema d’Informació dels Contractes d’Arrendament (SICAR), tot i que considera que encara queda “molta feina per fer” per aconseguir un retrat complet de la situació actual. Segons recorda el grup, la plataforma ja ha recollit el 16% dels contractes de lloguer del país, una xifra que qualifiquen de “bon inici”. Tot i això, Andorra Endavant anima el Govern i els comuns a continuar amb aquesta tasca essencial per garantir la transparència i una planificació “fonamentada en dades reals”.
“Ara que la majoria de comuns ja han entregat les seves dades, és el moment d’alimentar plenament el SICAR i convertir-lo en una eina pública i efectiva per orientar les polítiques d’habitatge”, han afirmat des del grup. En aquest sentit, la formació lamenta que el comú d’Escaldes-Engordany, amb el suport de Concòrdia, encara no hagi facilitat la seva informació, fet que, segons afirmen, “deixa el panorama incomplet i debilita el treball conjunt del país en matèria d’habitatge”.
Els parlamentaris han posat èmfasi en la importància d’oferir transparència per evitar l’“efecte crida” que generen els anuncis amb preus desmesurats. “La realitat és que la major part dels contractes actius es mouen dins d’una forquilla raonable”, han indicat, “però la manca d’oferta i la percepció distorsionada del mercat fan que molts propietaris creguin que han de llogar a preus molt elevats”.
Per aquest motiu, Andorra Endavant considera “essencial” que la plataforma SICAR sigui pública i consultable per la ciutadania: “La gent ha de poder conèixer els preus reals, no només els inflats pels portals immobiliaris”, han insistit. Finalment, el grup ha encoratjat el Govern a continuar impulsant el projecte i ha demanat a Escaldes-Engordany “fer la seva part per tancar el cercle de la transparència i del rigor estadístic”.