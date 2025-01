Andorra Endavant demana transparència per evitar l'”amiguisme” en les contractacions externes

El grup parlamentari Andorra Endavant ha presentat una pregunta formal al Govern amb l’objectiu de supervisar les contractacions d’assessorament extern efectuades durant els últims 10 anys. Aquesta iniciativa reflecteix el compromís del grup per combatre qualsevol pràctica d’”amiguisme” i garantir que la despesa pública es gestioni de manera justa, eficient i alineada amb l’interès general.

La consellera general Noemí Amador ha manifestat, en un comunicat, que “no podem permetre que recursos que haurien de servir al benestar del país es malbaratin o es destinin a interessos particulars”. Aquesta declaració subratlla la preocupació del grup per assegurar que els recursos públics es destinin exclusivament a finalitats beneficioses per a la ciutadania.

En aquest sentit, Andorra Endavant ha sol·licitat a l’Executiu informació detallada sobre les contractacions d’assessorament extern realitzades per cada ministeri i entitat pública durant els darrers 10 anys. La petició inclou dades com el nom de les empreses o professionals contractats, els imports corresponents a cada contractació, els criteris utilitzats per seleccionar els assessors i els mecanismes emprats per garantir la seva adequació i proporcionalitat.

Segons el grup parlamentari, aquest exercici de supervisió és essencial per fomentar una gestió pública transparent i evitar un ús inadequat dels diners públics. L’accés a aquestes dades permetrà avaluar si les prioritats del Govern han estat adequades i si les contractacions s’han fet seguint criteris objectius i vinculats a l’interès general.