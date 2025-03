Critica a les accions envers la crisi d'habitatge

Andorra Endavant demana estudiar els motius de la baixa demanda dels pisos de lloguer assequible

Des de la formació apunten que el baix interès és a causa del preu del lloguer d'aquests immobles, el qual oscil·la entre 8 i 12 euros per metre quadrat

Andorra Endavant ha emès un comunicat en què critica la manca d’interès per part dels ciutadans pels pisos de lloguer assequible de l’edifici Pellicer a Canillo, un fenomen que també s’ha observat en altres projectes similars, com el de l’antic hotel Àrtic. Segons el comunicat, la demanda d’aquests habitatges ha estat molt inferior a l’oferta disponible.

Des del grup parlamentari consideren que una de les causes d’aquesta baixa demanda és el preu fixat pel Govern per als pisos de lloguer assequible, que oscil·la entre 8 i 12 euros per metre quadrat. «Aquesta forquilla coincideix amb els preus actuals del mercat privat, ja intervingut per la pròrroga forçosa dels lloguers», assenyalen. Això fa que molts ciutadans no trobin atractiu canviar-se a un habitatge més llunyà si el preu és similar al que ja paguen pel seu pis actual.

El comunicat també fa referència a la llei de l’oferta i la demanda, explicant que, en el cas dels pisos no llogats, la manca d’oferta fa que els preus del mercat siguin molt elevats, superant els 20 euros per metre quadrat i arribant fins als 30 euros en alguns casos.

A més, la formació liderada per Carine Montaner destaca que la ubicació dels habitatges juga un paper fonamental en la seva demanda. «Pisos situats en zones allunyades dels principals centres de treball i serveis poden no ser atractius per als potencials llogaters, especialment si no hi ha una xarxa de transport públic eficient», apuntalen.