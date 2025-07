Solidaritat amb el conflicte internacional

‘Andorra amb Palestina’ impulsa una recollida de signatures mentre el Govern es planteja reconèixer l’Estat palestí

La iniciativa ja canalitza suport directe a nou famílies palestines, amb una trentena més en llista d’espera

El recentment creat col·lectiu Andorra amb Palestina ha iniciat una campanya de recollida de signatures amb l’objectiu de demanar al Govern d’Andorra el reconeixement formal de l’Estat de Palestina. L’acció s’emmarca en un context internacional cada cop més polaritzat, després de més d’un any de conflicte armat entre Israel i Palestina i en un moment en què l’Executiu andorrà es planteja prendre una decisió sobre aquesta qüestió de cara al setembre.

Segons ha informat la plataforma, “vam començar fa una setmana, més o menys”. Actualment, el grup dona suport a nou famílies palestines, però entre 25 i 30 més esperen poder accedir a aquesta ajuda. Els promotors afirmen que han engegat la campanya coincidint amb el debat sobre el reconeixement de Palestina, per tal d’oferir “una demostració del que opina la ciutadania andorrana”.

Des del col·lectiu asseguren que l’objectiu és “trencar el silenci que ha mantingut el Govern en tot moment”, tot remarcant que mentre els mitjans internacionals informen constantment de la situació, “aquí a Andorra es mantenia el silenci”. La carta que impulsen, donada d’alta recentment i ara en circulació, apel·la a la necessitat de reconèixer Palestina i de “manifestar-se en contra del genocidi en comptes de tenir un posicionament de neutralitat”.

Les accions de Andorra amb Palestina també inclouen la recollida i difusió de material audiovisual enviat per les famílies afectades. “Mostren la realitat del que estan vivint” i són casos “verificats i confirmats”, segons explica el grup. Els membres de la plataforma mantenen contacte directe amb aquestes famílies i fan un seguiment dels donatius, que es destinen principalment a cobrir necessitats alimentàries, sanitàries i també de suport psicològic. En aquest sentit, dues voluntàries psicòlogues col·laboren en l’atenció emocional de les persones afectades.

En paral·lel, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha participat aquesta setmana a la Conferència internacional per a la resolució pacífica de la qüestió de Palestina, copresidida per França i l’Aràbia Saudita, a la seu de les Nacions Unides. En el seu discurs, la ministra ha reiterat el suport d’Andorra a un alto el foc “immediat i durador”, al respecte del dret internacional humanitari i a “l’alliberament incondicional de tots els ostatges”.

El Govern andorrà ja va votar a favor de la resolució de l’Assemblea General de les Nacions Unides del 10 de maig de 2024, que atorga a Palestina més drets com a observador. Tot i això, fins al moment, no ha reconegut bilateralment Palestina com a Estat. En paraules de Tor, l’Executiu “treballa per poder fer realitat el reconeixement de Palestina properament”.

En aquest marc, diversos analistes polítics han valorat el simbolisme de la posició andorrana. Un politòleg del país ha afirmat que “cada dia més països reconeixen l’Estat palestí, però això no serveix de res si alhora continuen donant suport econòmic i armamentístic a l’estat que el reprimeix”. També ha destacat la importància de les iniciatives civils: “el que fas des d’aquí és donar diners a una organització sense ànim de lucre, que verifica al cent per cent que la persona necessiti l’ajuda”. Segons aquest expert, “els palestins confirmen que aquest suport simbòlic és millor que res, perquè el simbolisme també suma”.

Pel que fa al reconeixement estatal, el politòleg ha apuntat que Andorra “poc hi pot fer”, més enllà de “gestos com embargar comptes o revisar les relacions amb Israel”, però ha remarcat que “qualsevol manifestació política en contra del conflicte i a favor del reconeixement té un valor”.

La iniciativa de Andorra amb Palestina, que també inclou una campanya a la plataforma Change.org, continua oberta i convida a tota la ciutadania a sumar-s’hi, amb l’objectiu de fer sentir una veu que, segons els seus membres, “no vol ser indiferent” davant una crisi humanitària de gran magnitud.