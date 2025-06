Normes reguladores

Ampli acord parlamentari per garantir veu i vot als sindicats dels cossos especials en els comitès de selecció

Exceptuant Andorra Endavant, les formacions impulsen una reforma que equipara els drets d'aquests amb els de l’administració general

Els grups parlamentaris que conformen l’hemicicle del Consell General – a excepció d’Andorra Endavant -, juntament amb el conseller generla no adscrit, han presentat aquest dijous una proposició de llei per modificar les normes reguladores dels cossos especials i la Llei de la funció pública de l’Administració de Justícia. La iniciativa busca equiparar els drets dels treballadors d’aquests cossos amb els dels funcionaris de l’administració general, especialment pel que fa a la participació amb veu i vot en els comitès tècnics de selecció i promoció.

La proposició, treballada conjuntament durant els darrers mesos, dona continuïtat a la reforma aprovada el juliol del 2022, quan es va introduir aquesta possibilitat per als representants sindicals de l’administració general a través de la modificació de la Llei de la funció pública. Tal com ha explicat el conseller general demòcrata, Marc Magallón, aquesta proposta neix d’una mancança detectada durant les sessions de treball de la Comissió d’Educació del juliol passat, arran de les intervencions dels representants sindicals del sector: “Els sindicats van expressar el seu neguit per la manca de participació amb veu i vot en els processos de promoció interna”. L’inici de la tramitació d’una proposició similar per al cos d’educació va evidenciar que aquesta mancança s’estenia a la resta de cossos especials. “Per això, hem decidit ampliar l’abast de la proposta”, ha apuntat Magallón.

D’aquesta manera, la modificació afecta les lleis sectorials dels següents col·lectius: cossos de Policia, Bombers, Penitenciaris, Duana, Banders, Educació, Acció Exterior i Administració de Justícia. La presidenta suplent del grup socialdemòcrata, Susanna Vela, ha destacat que amb aquesta nova norma “es reconeixen els drets dels sindicats dels cossos especials i del personal de l’Administració de Justícia a participar amb igualtat de condicions en els diferents comitès de selecció”.

Al mateix temps, i fruit del diàleg amb els sindicats, s’ha aprofitat la proposició per revisar els criteris de promoció interna que s’aplicaven des del 2007. Concretament, s’han suprimit dues condicions: la prohibició de ser candidat a promoció si es troba processat per un delicte dolós o imprudent sense sentència ferma, i la inhabilitació mentre estigui obert un expedient disciplinari per una falta molt greu. “S’han suprimit dues exigències que afectaven, entre d’altres, els cossos de policia des del 2007, bombers des del 2017 i banders des del 2021”, ha detallat Vela.

A més, tal com ha apuntat Magallón, la reforma respon també a dificultats concretes detectades en els darrers mesos: “Quan hem parlat amb Interior per revisar aquests processos, hem constatat que molts edictes han quedat deserts a causa del redactat actual de la llei”. En aquest sentit, ha defensat que “ara es fa una millora i entenc que hem progressat”. El conseller ha reiterat que els funcionaris actuals dels diferents cossos podran accedir a processos de promoció interna un cop eliminats els requisits restrictius.

Sense notícies d’Andorra Endavant

Malgrat el suport ampli a la proposta, Andorra Endavant finalment no s’hi ha sumat. “Jo mateix em vaig sorprendre; a un dia de registrar la proposició, tots hi érem d’acord”, ha indicat Magallón. “Alguns continguts han anat variant i hi ha aspectes que no han acabat d’agradar, però desconec els motius exactes de la seva absència”, ha afegit.