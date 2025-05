Entrevista al cap de Govern

Espot pretén celebrar el referèndum abans del 2026, tot i el vistiplau encara pendent del Parlament Europeu

El cap de Govern assegura que l’Acord no s’aprovarà sense consulta ciutadana, malgrat que el text continua a l'espera de Brussel·les

El cap de Govern, Xavier Espot, ha reiterat aquest dimecres que el referèndum sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea se celebrarà abans que acabi la legislatura. Tot apunta, ha dit, que la consulta es farà abans de finalitzar el 2025, encara que la data concreta dependrà de quan el text rebi llum verda per part del Parlament Europeu.

Tanmateix, més enllà de la voluntat política expressada pel Govern, els terminis i els dubtes jurídics que encara envolten l’acord generen interrogants sobre la seva viabilitat efectiva. “Portem un any i mig i encara no tenim ni la naturalesa jurídica ni la declaració de si serà un acord mixt”, ha admès Espot, tot deixant entreveure la complexitat del procés.

Un cop l’Eurocambra aprovi el text —pas que encara no s’ha produït—, l’Acord haurà de ser signat formalment entre el Govern i les institucions europees. Després, serà el torn del Consell Europeu i, finalment, del Consell General. Tot plegat configura un calendari incert i condicionat a processos institucionals que poden dilatar-se. Malgrat aquest escenari, Espot ha volgut reafirmar la posició del seu executiu: “L’Acord no es portarà a ratificació ni entrarà en vigor si la ciutadania no el valida en referèndum”, ha afirmat.

Espot també ha assenyalat que, en cas que l’Acord sigui declarat mixt, una part del text podria entrar en vigor de manera provisional abans de la seva ratificació definitiva. Aquesta fórmula permetria activar determinats capítols —aquells no considerats competència exclusiva dels estats membres—, sense esperar la validació de tots els actors implicats.