Demanda de transparència

Amador interpel·la l’Executiu de per què s’han seleccionat algunes empreses foranes per a l’organització dels Jocs

La presidenta suplent d'AE formula la qüestió a causa de les "queixes insistents" de diferents companyies locals ponderant la seva priorització

Com se sap, en el transcurs d’aquest mes de maig s’han celebrat els Jocs dels Petits Estats al nostre país, un esdeveniment que quedarà marcat en la memòria tant dels nostres atletes com dels voluntaris i de tota la ciutadania en la seva globalitat. La ciutadania sap que aquests Jocs a casa han estat un èxit en molts aspectes i han despertat emoció, implicació i participació per part de milers de persones.

Cal destacar, a banda, “el reconeixement esportiu que han assolit els nostres esportistes, que han donat el millor de si mateixos en una ocasió tan especial, única i plena de reptes, i que han sabut guanyar-se medalles i posicions destacades que ens situen en un nivell alt de rendiment i resultats esportius a escala general. Felicitem així l’èxit d’aquest esdeveniment i els seus bons resultats”, ha deslligat avui la formació parlamentària d’Andorra Endavant a través d’un comunicat.

Tot i això, el grup ha entrat una qüestió escrita al Consell General “arran de queixes insistents de diferents empreses del país, que denuncien que per a la celebració de l’esdeveniment esportiu s’hauria contractat diverses empreses de fora per al subministrament de productes, articles i altres serveis” (com logística, suport tècnic, materials, restauració, càtering i altres necessitats operatives).

Una demanda així sobre quins productes, serveis o materials s’han hagut d’adquirir o externalitzar a empreses i proveïdors, i tenint en compte que, com a país, apunten, “s’hauria de prioritzar, dins de les possibilitats, la contractació d’empreses andorranes”, remarcant que en aquesta sol·licitud s’hauria de considerar criteris com la competitivitat en preus, la qualitat del servei o producte ofert, i l’experiència professional dels proveïdors.

De manera que el grup parlamentari exigeix una transparència en l’assumpte i vol tenir així “una visió completa de com s’ha gestionat la contractació de béns i serveis durant aquest esdeveniment”, motiu pel qual ha deixat per escrit què voldria que el Govern facilitar un llistat exhaustiu de totes les empreses contractades o adjudicatàries en el marc de l’organització dels Jocs i indicant per a cadascuna aspectes com: quina tasca o servei han realitzat, l’import total adjudicat, com s’ha dut a terme l’adjudicació i la nacionalitat o seu fiscal de cada companyia contractada.

La petició, signada per la consellera general i presidenta suplent de la formació citada, Noemi Amador, també ha corroborat la demanda informativa d’altres qüestions relacionades com ara quins han estat els criteris concrets perquè l’Executiu seleccionés a cada empresa, si hi havia algun criteri per escollir-ne de locals o sí les empreses del país han tingut algun canal oficial per demanar prestar els seus serveis per a l’organització de l’esdeveniment esportiu. A més, ha formulat si l’administració central té pensat elaborar un informe d’impacte econòmic dels Jocs sobre el guany que hagin pogut dur a terme les firmes nacionals contractades.