Alfons Clavera: “Assumeixo plenament el programa electoral”

Andorra Endavant ha anunciat una renovació profunda de la seva junta directiva, formalitzada en el congrés celebrat al Centre Cultural La Llacuna. La formació ha destacat que aquesta reestructuració busca “reforçar les bases de la formació i enfortir el seu paper en el debat polític andorrà”.

El canvi més significatiu és el nomenament d’Alfons Clavera com a nou secretari general. Clavera, amb experiència prèvia com a candidat a cap de Govern pel partit Units pel Progrés i advocat, ha destacat la seva plena sintonia amb els postulats d’Andorra Endavant. “Ens vam conèixer en defensa, coincidim en plantejaments del programa electoral. Hi ha una total i pràcticament absoluta coincidència entre el meu pensament polític i Andorra Endavant”, ha declarat. També ha subratllat la importància de mantenir un full de ruta definit “assumeixo plenament el programa electoral, en àmbits com Europa, justícia i SAAS”.

En aquesta nova etapa, Stéphanie Steinbrecht assumeix la vicepresidència, rellevant Isabel Orobitg. Empresària i consultora, Steinbrecht reforçarà la capacitat estratègica i organitzativa de la formació. Per la seva banda, Ruth Vila ha estat nomenada responsable d’Organització. Vila, amb experiència en el sector sanitari, contribuirà a millorar la gestió interna del partit.

Carine Montaner manté la presidència del partit, destacant la importància del nou equip per afrontar els reptes polítics. Durant el congrés, la formació va reiterar el seu rebuig a l’Acord d’associació amb la Unió Europea i a la llei Òmnibus, que Clavera ha criticat directament “la cessió obligatòria de pisos buits xoca amb el dret a la propietat”. Amb aquesta nova direcció, Andorra Endavant aposta per consolidar el seu paper en el panorama polític del país.