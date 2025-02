Adjudicat el manteniment de les depuradores d’aigües residuals per un import de més de tres milions d’euros

La Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per Acciona Agua i Ecotècnic ha resultat adjudicatària del contracte per un import de 3.352.590,67 euros anuals per a l’explotació, la conservació i el manteniment de les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) i de l’assecat tèrmic. L’adjudicació definitiva ha estat aprovada aquest dimecres pel Consell de Ministres a proposta del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia.

Amb aquesta nova concessió, s’unifiquen en un sol lot l’explotació de totes les EDARs del país i l’assecat tèrmic vinculat a l’estació depuradora del sistema sud. Aquesta reorganització permet una reducció significativa dels costos d’explotació, ja que facilita l’optimització i unificació dels serveis comuns a totes les instal·lacions. La proposta presentada per Acciona Agua i Ecotècnic ha estat la millor valorada tant en l’àmbit tècnic com econòmic, garantint un servei eficient i sostenible.

El nou servei públic tindrà un període inicial d’explotació de quatre anys, amb la possibilitat de prorrogar-se per dos anys més. Aquesta adjudicació suposa un pas endavant en la millora de la gestió de les aigües residuals del país, amb una visió d’eficiència i sostenibilitat a llarg termini.