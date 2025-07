Salaris de la funció pública

Acord pràcticament tancat amb els sindicats per a l’augment salarial amb increments segons l’antiguitat

La nova graella salarial inclou un pagament anticipat el 2025 de fins al 5,5% per al personal amb més de 17 anys de servei

El Govern i els sindicats han tancat aquesta setmana un acord que, a falta d’última els darrers detalls, suposa una reestructuració profunda del sistema retributiu de l’Administració pública, tant pel que fa a l’augment de les graelles salarials com pel reconeixement de l’antiguitat dels treballadors. Aquest consens, que ha estat fruit de diverses reunions mantingudes en els darrers mesos, es formalitzarà amb la signatura del cap de Govern, Xavier Espot, prevista per a la setmana que ve.

L’acord estableix dues línies d’actuació principals. D’una banda, s’implementa una nova estructura salarial basada en un sistema de bandes retributives que incorpora criteris d’experiència, responsabilitat i evolució professional. Aquesta reorganització afecta tots els grups i nivells funcionals i determina una nova manera de posicionar els empleats dins la seva franja retributiva. Els treballadors es col·locaran en el punt corresponent de la seva banda salarial segons els anys de servei acumulats dins del mateix cos, amb una progressió que va des del 80% del mínim de la banda fins a un màxim del 106% per a aquells amb més de 25 anys d’antiguitat. Aquesta actualització, que es desplegarà en dues fases —un 50% durant el 2026 i el 50% restant al llarg del 2027—, tindrà un cost total estimat de 12,7 milions d’euros i afectarà prop del 95% del personal funcionari.

D’altra banda, el Govern ha decidit aplicar de manera immediata una mesura transitòria per començar a reconèixer l’antiguitat amb efectes ja l’any 2025. Es tracta d’un pagament anticipat, també vinculat als anys de servei, que pot arribar fins a un increment del 5,5% del salari per a les persones amb més de 17 anys a l’Administració. Aquesta mesura, amb un cost estimat de 3 milions d’euros, vol compensar la manca de creixement retributiu derivada de l’eliminació del sistema GADA i no tindrà caràcter retroactiu. Només s’aplicarà al personal en servei actiu, excloent interins i jubilats.

Una de les qüestions més destacades que recull el nou sistema és el criteri d’acumulació per càrrecs exercits. Això significa que es tindrà en compte tota l’experiència laboral acumulada en diferents funcions dins de l’Administració. Per exemple, si una persona ha treballat quinze anys com a bomber i dos com a sotsoficial, se li reconeixerà el temps treballat en cada càrrec de forma proporcional i segons la graella retributiva corresponent a cada funció.