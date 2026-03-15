Farré rep amb escepticisme el calendari per despenalitzar l’avortament: “Fins que no ho veiem no ens ho creurem”

La presidenta d’Acció Feminista, Laia Farré, ha afirmat que “fins que no ho veiem no ens ho creurem”, tot fent referència a l’anunci del ministre Ladislau Baró al Consell General aquest dijous on apuntava que el text per a la despenalització de l’avortament arribarà abans de l’estiu. Tal com ha explicat en declaracions a l’ANA, “ja venim d’una decepció important aquest any en la qual aquesta reforma, aquesta llei de despenalització, havia d’arribar a la tardor”.
“I, sense cap més explicació que no fossin les declaracions del papa, aquesta llei va desaparèixer i es va començar amb declaracions com que la despenalització ‘sine die'”. Per tant, “no hi confiem, quan ho veiem ho creurem i seguirem insistint perquè aquesta llei no surti de sobre la taula igual que vam fer el passat 8M”, ha explicat.
D’igual forma, aquest divendres la presidenta del PS, Susanna Vela, va explicar que la seva formació presentarà al Consell General una esmena per treure la dona del Codi Penal en la despenalització de l’avortament. Preguntada sobre aquesta qüestió, Farré ha apuntat que “valorem positivament” la iniciativa. “Creiem que està bé aprofitar la reforma del Codi Penal per canviar això, però, alerta, s’ha de canviar la despenalització de la dona i la despenalització del metge”.
Segons Farré, “sense despenalització del metge no hi pot haver derivació i, per tant, no canvia absolutament res respecte a la situació actual en la qual es troben les dones a Andorra, desprotegides. Ningú les pot derivar i no poden acudir a cap professional”, ha explicat.
D’igual forma, Farré ha especificat que aquesta despenalització ha “d’anar en paral·lel sí o sí amb la cobertura sanitària de la CASS”. És a dir, “aquest servei ha d’entrar per la CASS i ha d’estar cobert”. “Si no, tampoc no és suficient, perquè et deixes moltes dones desprotegides per una qüestió econòmica”, ha raonat.
Finalment, Farré ha apuntat que “l’opinió del Vaticà sempre ha estat clara”. “El tema no és quina posició té el Vaticà, el tema és quina posició tenen les dones d’Andorra i també quina posició té l’altre copríncep respecte a aquest dret”, ja que “sempre es parla de la posició del Vaticà, però no de les altres”, ha apuntat. Per tant, “comencem a obrir la mirada en aquest sentit”, ha conclòs.