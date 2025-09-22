Sansa reclama més suport institucional del Govern per garantir el futur de Pal Arinsal i la seva integració a SETAP 365

El futur de Pal Arinsal i la seva integració a SETAP 365 ha centrat part del debat en la sessió de Consell de Comú de la Massana, arran d’una pregunta del conseller de la minoria d’Amb Seny, Guillem Forné. Aquest ha recordat que, tot i que les darreres dades presentades per la direcció són millors que les de l’any passat, el punt de partida era una situació “crítica” i, per tant, el marge de millora era evident. També ha advertit d’un tracte diferencial entre Pal Arinsal i les altres estacions d’esquí, i ha traslladat la preocupació del sector hoteler, el qual ha detectat com alguns clients allotjats a la parròquia acaben esquiant a l’altra banda sense retorn cap a l’estació.
La cònsol major, Eva Sansa, ha admès que les dificultats de l’estació venen de molts anys enrere i ha remarcat que la seva dimensió petita fa complicat tirar endavant amb l’estructura actual. En aquest sentit, ha recordat que la integració impulsada per l’anterior corporació va ser clau per garantir la viabilitat i ha assegurat que “ara hi ha engranatges que s’han de posar en marxa i que requereixen temps”. Per altra banda, ha reconegut que un dels principals problemes és la manca de la unió esquiable, tot i que ha subratllat que “s’està treballant de valent” i que tota activitat a l’estació repercuteix directament a la parròquia.
Amb tot, la cònsol ha volgut deixar clar que “som els primers interessats que vagi endavant, perquè és un pilar econòmic de la Massana i molt important per al país”, ha afirmat. En aquest punt, Sansa ha remarcat que el procés és lent i ha denunciat la manca de complicitat institucional, tot assegurant que “si comparem amb altres països, veiem que els governs ajuden molt més les estacions, i nosaltres actualment ens costa molt tenir aquest recolzament en segons quins temes”. Segons ha explicat, el comú ha fet arribar els seus neguits en diverses reunions amb el Govern, però “les demandes no han pogut arribar a bon port”, com per exemple la relativa al cost de l’electricitat. “Som un petit comú i a vegades ens trobem una mica desemparats”, ha conclòs Sansa.