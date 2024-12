Queixes de l’oposició davant la “poca inversió executada” al Comú lauredià

Aquest dijous ha tingut lloc una nova sessió del Consell de Comú de Sant Julià de Lòria, marcada per les crítiques de l’oposició al baix percentatge d’execució de les inversions previstes. Segons les dades presentades, durant el tercer trimestre s’han executat només dos milions d’euros en inversions, un 21% del total pressupostat per a l’any. Aquesta situació ha generat preocupació entre els consellers de la minoria, que consideren que queda poc temps per assolir els objectius fixats. “Un 21% és una xifra molt baixa. Ens amoïna perquè el pressupost està pensat per complir-lo, atès que respon a les prioritats de la parròquia“, ha manifestat el conseller de l’oposició Josep Majoral, qui ha demanat a la majoria més transparència i que es presenti el pressupost de 2024 amb tots els detalls.

Per la seva banda, el conseller de Finances, Joan Malea, ha assegurat que les inversions s’executaran fins a un 67% abans de tancar l’any, la qual cosa situarà el resultat “en la mitjana o fins i tot lleugerament superior als exercicis anteriors”. El cònsol major, Cerni Cairat, ha defensat aquesta dada com a “prou correcta” i ha rebutjat les crítiques de l’oposició. Segons Malea, el baix percentatge d’inversions executades fins ara es deu, en part, al control exhaustiu que la corporació ha fet de les obres del Centre Cultural i de Congressos Lauredià. “Hem detectat desviacions significatives en les certificacions i hem demanat revisions rigoroses per evitar sorpreses en el futur”, ha explicat. A més, ha destacat les dificultats per adjudicar certs projectes a causa de la falta d’empreses participants en els concursos públics.

Majoral, però, ha criticat aquest plantejament i ha considerat que “si els concursos queden deserts, es poden fer adjudicacions directes”. També ha acusat la corporació de no haver tret a concurs públic tots els projectes previstos, segons informa l’ANA.

Increment de la taxa d’accés al camp de Claror

Un altre punt destacat ha estat l’aprovació de l’ordenació tributària per al 2025, la qual inclou un augment significatiu en la taxa anual d’accés al camp de Claror. La quota passarà dels cinc euros actuals als 35 euros per als residents, amb l’objectiu de reduir el descontrol de vehicles i cobrir els costos de manteniment de la zona. “Cinc euros era un import irrisori, i aquest increment és necessari per preservar la infraestructura“, ha afirmat Cairat. L’oposició s’ha abstingut en aquesta votació i ha demanat exempcions específiques per als ramaders.

Finalment, el Consell de Comú ha aprovat per unanimitat el pla d’inclusió laboral per a persones amb discapacitat, el qual busca crear un marc legal perquè aquest col·lectiu pugui treballar en l’administració comunal. “Aquest pla reflecteix la nostra voluntat de construir una societat més justa i integradora”, ha destacat la consellera de Gestió de Persones, Teresa Areny.

Malgrat les crítiques, durant la sessió comunal s’han aprovat tres noves adjudicacions que sumen més de mig milió d’euros. Entre elles destaca la instal·lació d’un sistema de climatització al centre esportiu (190.000 euros), la millora de la xarxa de sanejament al quart de Fontaneda (348.000 euros) i la segona fase de la cartografia cadastral per mapar el sòl rural i els polígons de la parròquia.