Sessió de consell de comú

L’oposició d’Encamp alerta que l’estudi de càrrega no preveu l’impacte de la futura construcció urbanística

Avancem reclama més transparència i reduir l’edificabilitat, mentre la majoria defensa que els límits urbanístics ja es van revisar el 2019

Els consellers de l’oposició al comú d’Encamp han posat en dubte aquest dijous la validesa de l’estudi de capacitat de càrrega de la parròquia, tot assegurant que no contempla adequadament l’impacte de la nova construcció prevista per als pròxims anys. Segons José Luís Agudo, conseller del grup Avancem, els resultats “no s’ajusten al que serà la realitat final” i podrien derivar en problemes futurs vinculats a la “massificació urbanística”.

Des de la majoria comunal s’ha volgut rebaixar la crítica. El cònsol menor, Xavier Fernàndez, ha assegurat que l’estudi inclou tots els serveis parroquials i que el criteri tècnic adoptat ha estat analitzar “els habitants com a unitat d’estudi”. També ha informat que els documents s’han enviat al Govern i que ara es troben a l’espera de retorns tècnics o observacions.

Una altra de les crítiques de l’oposició ha estat la manca de transparència en la difusió dels resultats. La consellera Marta Pujol ha lamentat que les conclusions de l’estudi no s’hagin fet públiques i que “a les reunions de poble no s’ha proporcionat informació suficient”. Pujol considera que publicar l’estudi seria “un exercici de transparència necessari”.

Durant la sessió, celebrada amb l’absència de la cònsol major Laura Mas per motius de salut, també s’ha aprovat de manera provisional la modificació número 4 del POUP, un cop finalitzat el període d’al·legacions. El grup Avancem ha criticat que aquesta modificació no s’hagi aprofitat per revisar l’edificabilitat a la baixa. “Els edificis de nova construcció són massa alts, de fins a set plantes o més”, ha advertit Pujol, tot reclamant un model d’urbanisme “més sostenible i equilibrat”.

Des de l’equip de govern s’ha defensat que la revisió de l’edificabilitat ja es va dur a terme el 2019. “El comú d’Encamp ja va preveure una reducció”, ha insistit Fernàndez, afegint que el pla urbanístic aprovat en aquell moment regula les alçades d’edificació en funció de la proximitat amb el centre de la parròquia: a mesura que s’allunya del nucli, es redueixen els límits d’edificació. Fernàndez ha conclòs que Encamp va ser pionera en aquest procés i que ara són altres comuns els que estan revisant els seus respectius plans urbanístics.