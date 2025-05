Sessió de comú

L’oposició de la capital qüestiona les adjudicacions directes i reclama més pes en la redefinició urbanística

Astrié critica l’acumulació de contractes a una mateixa empresa sense concurs públic i exigeix una reunió monogràfica sobre el nou POUP

L’oposició al Comú d’Andorra la Vella ha expressat aquest dijous la seva preocupació davant un seguit d’adjudicacions directes concedides en poc temps a una mateixa empresa, B21 Consulting, posant en dubte la transparència i la gestió del procediment. En paraules del conseller David Astrié, es tracta d’“una manera de fer” que, tot i ser legal, consideren que “no és del tot ètica”, i han defensat que, per garantir la transparència, hauria estat preferible convocar un concurs públic.

En aquest sentit, Astrié ha denunciat que la mateixa empresa o persona responsable ha estat contractada repetidament, i ha fet una crida a obrir el debat sobre la conveniència d’aquestes pràctiques. Per part de la majoria, el cònsol major, Sergi González, ha justificat que es va dur a terme una demanda de preus a tres empreses, i que B21 Consulting va resultar l’adjudicatària per oferir la millor proposta econòmica. Aquesta empresa va ser contractada inicialment per elaborar una anàlisi de la comunicació del comú, i posteriorment ha passat a liderar una nova unitat de projectes en resposta a baixes internes i a la detecció de projectes que no avançaven segons el previst.

González ha assegurat que les contractacions han estat validades per la intervenció comunal i que el funcionament del nou model ja és positiu. Tot i això, ha reconegut que, un cop superada la fase actual, caldrà valorar si s’impulsa un concurs públic per a la continuïtat del servei.

Pròrroga del POUP amb suport unànime, però exigència de més diàleg

El comú ha aprovat també, per unanimitat, una nova pròrroga d’un any i mig en la concessió de llicències per a parcel·lació i noves urbanitzacions privades, amb l’objectiu de disposar del temps necessari per a redefinir el POUP. La mesura, segons ha detallat González, vol garantir que tots els estudis tècnics estiguin disponibles abans d’aprovar cap nou planejament, com és el cas de l’estudi de càrrega, que depèn del Govern. El cònsol ha destacat que aquesta pausa permetrà “aterrar el model de parròquia que s’està treballant” i ha avançat que a mitjan juny esperen tenir les primeres conclusions del procés participatiu, inclosos plànols i criteris de viabilitat.

Tot i el suport a la pròrroga, l’oposició ha reclamat un paper més actiu en el procés de definició del nou urbanisme parroquial. Astrié ha demanat una reunió monogràfica i urgent per abordar aquesta qüestió i ha reivindicat la seva experiència com a membres de l’anterior majoria comunal, posant en valor el coneixement adquirit per contribuir a les decisions estratègiques. El conseller també ha subratllat la importància de mantenir converses clares amb els propietaris privats abans de qualsevol modificació urbanística, i ha insistit que la participació de tots els grups polítics és clau per garantir un POUP consensuat i sostenible.

El Conservatori de Música, també a debat

Finalment, l’ens comunal ha donat llum verda al nou marc regulador del Conservatori de Música de la parròquia, amb l’objectiu d’actualitzar l’organització interna del centre i adaptar-la a la normativa nacional. Segons ha explicat la cònsol menor i consellera de Cultura, Olalla Losada, la reforma pretén reforçar el paper del conservatori com a referent de l’ensenyament musical al país i garantir una estructura alineada amb els estàndards educatius vigents.

Tot i el suport unànime al nou reglament, l’oposició ha aprofitat el debat per instar el comú i el Govern a fer un pas més ambiciós. El conseller Miquel Canturri, que havia ocupat la cartera de Cultura en el mandat anterior, ha defensat que el centre —que acull alumnes de totes les parròquies— hauria de convertir-se en el Conservatori Nacional d’Andorra. Canturri ha proposat la creació d’un patronat mixt, amb participació del Govern, el comú i altres actors del país, com ara entitats bancàries, per dotar el centre de més estabilitat institucional i recursos econòmics adequats.

En aquest sentit, el conseller de l’oposició ha reivindicat que Andorra hauria de poder oferir titulacions musicals superiors, i ha lamentat que els alumnes que volen continuar els seus estudis han de marxar a l’estranger. A més, ha posat sobre la taula la necessitat de traslladar el conservatori a un nou emplaçament, ja que l’espai actual a La Llacuna és insuficient per absorbir la demanda actual, recordant també que en l’anterior mandat es va plantejar la possibilitat de construir una nova infraestructura a la parcel·la situada davant del Govern, que pogués acollir tant el Museu Nacional com un conservatori amb vocació nacional.