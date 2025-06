Nova edició

L’Encamp de Gresca consolida la tradició amb una dansa infantil que reforça la implicació intergeneracional

Els infants de l’esbart Sant Romà s’estrenen en una edició marcada per la calor i l’èxit d’una arrossada amb totes les racions exhaurides

Aquest dissabte, la vila d’Encamp ha acollit l’edició anual de l’Encamp de Gresca, una de les celebracions més emblemàtiques de la festa local. La novetat d’enguany ha estat la incorporació d’una dansa infantil, la qual amplifica el renéixer d’una tradició ja consolidada. Els infants de l’esbart Sant Romà ha protagonitzat l’actuació complementària al tradicional trio de ballades, convertint-la en un quartet aquest 2025.

Els actes han començat amb una coreografia juvenil, seguida de tres rondes dels dansaires adults. La primera ha comptat amb el cos principal de l’esbart, mentre que la segona ha inclós les autoritats, entre elles el síndic general, Carles Ensenyat, i el ministre de Turisme, Jordi Torres, els quals han exhibit els seus passos. Finalment, la tercera versió, eminentment popular, ha convidat tot el poble a unir-se a la dansa.

“Enguany hem volgut implicar també els més petits”, ha explicat el conseller de Cultura del Comú d’Encamp, Joan Sans. “Hem integrat en aquest acte simbòlic —que marca l’inici de la festa i representa el vincle més tradicional del programa— tots els grups: els petits, els juvenils i el cos de dansa. I, com cada any, hem convidat el poble a participar en la gran obertura”.

Malgrat la forta calor, centenars d’encampadans i visitants s’han animat a incorporar-se al pas de la dansa popular. “La gent hi participa cada any, i encara que avui la temperatura ha estat més alta de l’habitual, s’ho passen molt bé. Veus com cada any van aprenent els passos, i aquesta part participativa és la més divertida”, ha afegit Sans, tot posant en relleu el component local de la dansa.

Durant la vetllada, després de la dansa, s’han desenvolupat activitats complementàries: una vermutada popular i un taller d’iniciació al swing, que han donat pas a l’arrossada tradicional. Aquest any s’han distribuit 500 racions, “totes exhaurides des d’aquest divendres al migdia”, ha detallat Sans. A més, el conseller ha manifestat la seva satisfacció per disposar del parc de l’Ossa, un espai fins ara no habilitat, que ha enriquit considerablement el desenvolupament de l’esdeveniment.