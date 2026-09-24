La capital adjudica per 1,9 milions la reforma de l’antic Hotel Jaume I per crear 18 pisos per a la gent gran

El Consell de Comú de la capital ha adjudicat les obres de reforma de l’antic Hotel Jaume I, en el marc del programa Reviu, amb un pressupost total d’uns 1,9 milions d’euros i amb l’objectiu de crear La Llar d’Andorra la Vella, amb 18 habitatges destinats a la gent gran de la parròquia: nou estudis i nou pisos d’una habitació, d’entre 30 i 50 metres quadrats útils, així com recuperar un espai que portava anys inactiu.
Tanmateix, des de l’oposició, tot i que han donat suport a la iniciativa, han criticat la lentitud a l’hora d’obtenir habitatges de preu assequible. «El problema és que no en surten, d’habitatges de preu assequible al mercat. I l’única cosa que hem dit avui és: molt bé, aprovem aquesta despesa per reformar l’hotel Jaume I, però és que els apartaments sortiran d’aquí a un any, si les obres van ràpid», ha declarat el conseller de l’oposició David Astrié, tot afegint que «ja sabem tots que les obres sempre acaben tard i potser acaba el mandat i no s’hauran acabat les obres. Per tant, hauran acabat el mandat amb zero habitatges de preu assequible».
Per altra banda, Astrié ha recalcat que existeixen altres mecanismes amb els quals es podria haver accelerat la construcció d’habitatge assequible, posant Terra Vella com una alternativa que es podria haver desenvolupat abans. Així mateix, també ha argumentat que la corporació comunal disposa de recursos suficients i que es podrien haver destinat abans a aquests objectius: «Ja teníem els fons. Tenim no sé si més de 15 milions de tresoreria al Comú d’Andorra la Vella. Són diners que s’haurien pogut destinar a això».
«Ja sabem tots que les obres sempre acaben tard i potser acaba el mandat i no s’hauran acabat les obres. Per tant, hauran acabat el mandat amb zero habitatges de preu assequible» – David Astrié
Per la seva part, el conseller d’Habitatge, Marc Torrent, ha admès que el programa Reviu, en el qual s’emmarca la reforma de l’antic Hotel Jaume I, requereix temps, ja que «és una feina molt de picar pedra». Tanmateix, ha defensat que la reforma de l’hotel és un pas que permetrà impulsar el programa: «Esperem que aquest projecte que avui aprovem, integral de l’interior d’aquest edifici, suposi també un avanç per donar un impuls més al programa Reviu».
Davant els retrets d’Astrié sobre la lentitud a l’hora d’obtenir habitatges assequibles, Torrent ha respost assegurant que «nosaltres sempre ho hem plantejat com una opció a llarg termini, que el comú pugui construir i consolidar un parc públic d’habitatges perquè, quan arribin aquestes crisis, no hàgim d’assumir costos, no hàgim d’anar a correcuita a buscar immobles o a buscar parcel·les, i hem d’anar a una cultura d’anar a poc a poc treballant en aquest parc públic d’habitatges».