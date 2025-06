Limitació de la construcció

Fernández reitera el compromís d’Encamp amb la regulació urbanística i evita valorar les propostes de Sansa

El comú encampadà defuig pronunciar-se sobre la crida de la cònsol major massanenca a estendre les quotes de construcció a tot el país

Encamp mantindrà el seu full de ruta urbanístic. Així ho ha confirmat el cònsol menor, Xavier Fernández, durant la celebració de la diada de Sant Romà de Vila, on ha reiterat que el comú continua amb “la postura d’entregar els estudis de càrrega i anar sota la modificació del POUP que es va fer el 2019”. Les declaracions arriben després que la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, defensés recentment que les quotes de construcció adoptades a la seva parròquia s’haurien d’aplicar a tot el territori nacional.

Tot i que Fernández no ha volgut valorar les paraules de Sansa, sí que ha reconegut que l’activitat constructiva ha augmentat a Encamp, tot i que “no és res alarmant”. En aquest sentit, ha recordat que el comú ja va actuar en el seu moment amb una modificació del pla urbanístic “per baixar l’edificabilitat” i que, actualment, “s’està combinant amb l’estipulat”.

La jornada ha coincidit amb la festivitat de Sant Romà de Vila, la qual ha aplegat desenes d’encampadans en un ambient de germanor. La tradicional missa a la capella ha servit per commemorar també la Pentecosta i per recordar familiars i amics difunts. “La gent respon, estem contents. Venim d’un cap de setmana frenètic i toca celebrar-ho i passar el dia amb germanor”, ha expressat el cònsol menor. Com és habitual, després de l’ofici religiós s’ha servit el vermut popular, s’ha repartit coca entre els assistents i s’ha celebrat una ballada de sardanes, amb la participació de les autoritats locals.

Encamp confirma la seva presència al jurament del nou copríncep episcopal

En el marc de la diada, Fernández també ha estat preguntat sobre la petició del Consell General per garantir la presència institucional al jurament del nou copríncep episcopal d’Urgell, Josep-Lluís Serrano Pentinat, previst per al pròxim 26 de juny. El cònsol menor ha assegurat que el comú respondrà a la invitació i participarà en l’acte: “Celebrarem el dia com pertoca”.

Fernández ha posat en valor la dimensió històrica i institucional de la figura del copríncep: “És una figura històrica i tradicional del país, i pren especial importància conservar aquestes tradicions”. En aquest sentit, ha subratllat la importància de mantenir la memòria institucional: “Cada nou mandat fa el jurament, i hem de recordar d’on venim i el perquè de les figures”.