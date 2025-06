Desacord estètic i urbanístic

Escaldes dona llum verda a tres noves torres al Clot d’Emprivat, un projecte que avança tot i el rebuig explícit de Gili

El projecte, tramitat abans de la moratòria urbanística, incorpora 132 places d'aparcament soterrani i preveu alliberar fins al 64% del sòl

El Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat la construcció de tres noves torres a la zona del Clot d’Emprivat, un projecte que tira endavant tot i el desacord estètic i urbanístic expressat per la cònsol major, Rosa Gili. “No m’agradaven abans ni m’agraden ara”, ha afirmat contundent durant la sessió de consell, on ha volgut deixar clar que es tracta d’un expedient entrat abans de la moratòria del gener del 2024 i que s’ha fet tot el possible per reduir-ne l’impacte. Pel que fa a la possibilitat que hi hagi més projectes similars a la zona, Gili ha reconegut que s’estan estudiant altres expedients, però ha evitat precisar quants ni quines dimensions podrien tenir.

Els edificis s’aixecaran sobre dues parcel·les situades entre els carrers Arnaldeta de Caboet, Nacions Unides, François Mitterrand i Consell de la Terra. En una de les propietats es construirà una sola torre, alliberant el 50% del sòl; en l’altra, dues torres alliberant-ne el 64%. Aquesta configuració ha de permetre mantenir el parc infantil i una zona verda existent. Si bé el projecte s’empara en la normativa urbanística del 2018, la modificació del POUP aprovada el 2023 ha permès condicionar la construcció perquè es destini una proporció molt més gran d’espai lliure, en contrast amb el 15% mínim que exigia la normativa anterior.

Tot i el posicionament crític de Gili, el projecte ha tirat endavant gràcies a un acord que contempla una compensació directa per al comú: una planta d’aparcament soterrani amb 132 places i un pagament de 1.156.000 euros. Segons la cònsol, la cessió de l’aparcament –que suposa 60 places més que les 72 actuals a l’aire lliure– és un guany important “en una zona cèntrica i comercial de la parròquia”. Des de l’oposició, el conseller demòcrata Gabriel Guerrero ha considerat encertat que el comú aprofiti l’operació per augmentar l’oferta d’aparcament públic: “Guanyar places al centre sempre és positiu”, ha apuntalat.

L’acord, que encara s’ha de formalitzar amb la signatura del conveni, preveu que dels 6,9 milions d’euros que els promotors han d’abonar al comú en concepte de tributs i cessió econòmica, 5,7 es cobreixin amb la dació de la planta d’aparcament, i la resta –1,2 milions– s’ingressin en el moment de recollir la llicència de construcció. Un cop signat l’acord, podran començar les obres. També es preveu que el comú pugui disposar de l’equipament abans que s’hagin acabat del tot les obres, sempre que no impliqui cap risc per als usuaris.

Pel que fa a la revisió del pla d’urbanisme, Gili ha informat que podria estar llesta a finals d’any. Segons ha explicat, hi ha aspectes molt avançats i d’altres pendents dels estudis de càrrega que ha de facilitar l’Executiu, especialment pel que fa a infraestructures i mobilitat. També s’hi treballa en àmbits com el catàleg comunal, els nuclis històrics, la gestió de l’aigua o la integració del projecte de tramvia.

Gili ha defensat que cal impulsar habitatge pensat per a la població resident. Des de l’oposició, Guerrero ha retret que el termini inicial per tenir el pla revisat –un any des del gener del 2024– ha vençut, i ha reclamat que el nou calendari es compleixi: “És una feina complexa, però potser el retard és una mica excessiu”.