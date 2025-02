Escaldes-Engordany amplia el seu patrimoni a la Vall del Madriu amb la compra de tres parcel·les

La sessió de Consell de Comú d’Escaldes-Engordany celebrada aquest dijous ha donat llum verda a la compra d’un nou terreny i una borda a la Vall del Madriu. Els terrenys adquirits es troben a Entremesaigües i Prat del Macianet, així com el terreny Feixes de la borda, els quals sumen una superfície superior als 13.200 m². A més, la borda d’Entremesaigües, amb una parcel·la de més de 166 m² i una edificació de dues plantes amb una superfície total de més de 130 m², també passa a formar part del patrimoni comunal.

Aquesta zona es troba a prop de l’entrada de la Vall, al costat del pont de Sassanat, i completa una sèrie d’adquisicions públiques en aquest entorn, juntament amb la compra prèvia del prat i la borda Sabater, així com una parcel·la a l’inici del camí empedrat. El cònsol menor, Quim Dolsa, ha subratllat “la importància d’aquesta aposta per transmetre a les generacions futures la Vall tal com la coneixem, sense carreteres ni accés rodat”.

En aquesta línia, Dolsa ha esmentat que “la vall del Madriu és l’únic lloc d’Andorra sense carreteres i això, justament, és el que la fa singular”, tot indicant que la compra dels terrenys també permet “protegir l’entrada de la vall i un dels béns més importants d’ella com és l’aigua”. Cal esmentar que la compra d’aquests terrenys i de la borda ha suposat un cost total de 675.000 euros.

En el mateix consell, també s’ha aprovat l’adjudicació dels treballs de reforma i ampliació de la deixalleria comunal per un import de 245.729,35 euros, amb un termini d’execució de 12 setmanes. La reforma inclou treballs a l’interior de la instal·lació, com la cobertura completa de l’altell, i la creació d’un nou accés lateral superior per facilitar la càrrega de materials voluminosos des de l’exterior. També es preveu el canvi de la porta d’accés i la pintura de la façana de l’edifici. La consellera Magda Mata ha indicat que “l’objectiu de la reforma és oferir als ciutadans un millor servei, alhora que millors condicions de treball per als empleats”. A més, la minoria ha proposat la recerca d’un espai que permeti obrir una segona minideixalleria a la parròquia

D’altra banda, la corporació comunal ha anunciat la reducció total del seu endeutament. Des del 2019, quan es registrava un deute de 14 milions d’euros, la corporació ha anat reduint-lo progressivament: 11,1 milions el 2020 (40%); 8,3 milions el 2021 (28,4%); 5,4 milions el 2022 (19%); 4,1 milions el 2023 (13,3%), i 235.000 euros (0,75%) a finals del 2024. Aquest endeutament ha estat completament eixugat a principis del 2025, convertint-se així en l’única corporació comunal sense deute en l’actualitat.