Els propietaris d’Ordino mantenen la voluntat d’impugnar la ratificació del POUP per “defensar les nostres terres”

El col·lectiu de propietaris d’Ordino, el qual agrupa veïns i titulars de terrenys afectats pel nou Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP), prepara una possible impugnació del text ratificat aquesta setmana per la corporació comunal, després que la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU) n’hagi confirmat la legalitat. Segons ha explicat en declaracions a EL PERIÒDIC un dels membres de la comissió de propietaris, Josep Maria Riba, “l’única via que queda ara mateix és la d’impugnar el pla, ja sigui de manera col·lectiva o individual”.
Així, Riba ha apuntalat que la decisió es prendrà la setmana vinent, en una nova reunió en què els lletrats exposaran les opcions legals. “Hi ha la voluntat d’anar endavant i no quedar-nos de braços plegats; volem defensar els nostres drets i les nostres terres, que són el llegat de generacions”, ha remarcat, tot detallant que la trobada d’aquesta setmana va reunir una quarantena de propietaris, superant la participació de la primera reunió del juny passat.
El representant del col·lectiu ha assegurat que, tot i que molts propietaris no rebutgen completament la revisió urbanística, sí que expressen un profund desencant amb el resultat final i amb la manera com s’ha gestionat el procés. “El que volíem era que es mirés amb els nostres ulls abans de l’aprovació definitiva. Creiem que ha mancat una reflexió política, més enllà de la tècnica”, ha lamentat Riba, qui ha recordat que el grup ha mantingut reunions amb els cònsols, consellers del comú, el cap de Govern i representants de la comissió legislativa per traslladar les seves inquietuds.
Tanmateix, el membre de la comissió ha denunciat que, malgrat aquestes gestions, el comú ha continuat endavant sense introduir canvis significatius en alguns punts clau que afecten els drets urbanístics dels propietaris. “Ara ja no es poden tornar a posar les coses sobre la taula; el pla està aprovat i només queda veure com podem defensar-nos dins el marc legal”, ha apuntat, insistint que la seva voluntat no és oposar-se al progrés d’Ordino, sinó garantir que aquest es faci amb equilibri i respecte pel territori i el seu patrimoni familiar. “Hem format part del passat d’Ordino, formem part del present i volem seguir formant part del futur, però no a qualsevol preu”, ha cònclos Riba.