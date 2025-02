El Comú de la Massana proposa nous mecanismes legislatius per regular el creixement urbanístic

El Consell de Comú de la Massana ha celebrat aquest dilluns al matí una sessió en què la cònsol major, Eva Sansa, ha presentat el balanç del sistema de quotes de construcció implementat durant l’exercici anterior. Segons Sansa, “aquest mecanisme ha resultat molt eficaç per limitar i controlar el creixement urbanístic, ja que permet conèixer amb precisió el màxim de metres quadrats que es construiran anualment“. El límit establert per al període és de 22.548 m².

D’acord amb les dades exposades, si s’haguessin autoritzat totes les sol·licituds rebudes, s’hauria arribat als 51.129 m², però finalment només s’han concedit permisos per a 20.714 m², el que suposa una reducció del 59,5% respecte a la demanda inicial. Tant la majoria com la minoria han coincidit a valorar positivament aquest control de la construcció.

Pel que fa a la planificació per al 2025, fins ara s’han autoritzat 11.912 m² de construcció, quedant un total de 10.635 m² disponibles per completar la quota màxima establerta. La cònsol ha destacat que, en determinades zones com Anyós, Erts, Pal i Sispony, la capacitat constructiva assignada ja s’ha exhaurit gairebé completament.

Davant d’aquesta situació, Sansa ha remarcat que “és necessari impulsar una reflexió a escala nacional sobre el creixement urbanístic” i ha proposat establir mecanismes legislatius que permetin gestionar de manera més eficient els períodes d’alta demanda constructiva.

Adjudicació de la segona fase d’obres a la carretera dels Cortals d’Anyós

En el transcurs de la sessió, el Consell de Comú ha aprovat també l’adjudicació de la segona fase de reconstrucció del mur de sosteniment de la carretera dels Cortals d’Anyós, per un import total de 495.000 euros. El conseller d’Obres, Kevin Poulet, ha recordat que “el tancament d’aquesta via es va produir a finals d’octubre per motius de seguretat, després de detectar-se moviments del terreny”.

Després d’una primera intervenció d’urgència per part del Govern, la qual va permetre estabilitzar la carretera i restablir la circulació de vehicles, ara es durà a terme la fase definitiva de les obres. Aquesta inclourà la instal·lació d’una fonamentació reforçada amb micropilots i la construcció d’un nou mur de maçoneria per garantir la solidesa de la infraestructura.

Tot i mostrar-se d’acord amb la necessitat de la intervenció i les mesures adoptades per garantir la seguretat viària, la minoria ha optat per abstenir-se en la votació, argumentant que no han disposat de prou informació prèvia en el marc de la comissió corresponent. En resposta, Sansa ha assegurat que “facilitarem l’informe detallat sobre les causes de la inestabilitat de la carretera” que, segons ha explicat, són múltiples i inclouen el desgast derivat de l’ús continuat, la presència d’esquerdes i fissures, el pas intensiu de vehicles pesants, així com episodis de fuites d’aigua, precipitacions intenses i una excavació recent a la zona.