El Comú de la Massana cedeix un terreny de 2.300 metres quadrat al Govern per construir habitatge assequible

Un nou conveni amb la promoció urbanística de la Gonarda permetrà quintuplicar la capacitat d’abastiment d’aigua amb un dipòsit de 1.000 m³

El Consell del Comú de la Massana ha aprovat aquest dilluns la cessió gratuïta d’un terreny de 2.394 m² al Govern, amb l’objectiu de construir-hi un edifici d’habitatges que s’integrarà al parc públic a preu assequible. Aquesta cessió es mantindrà vigent mentre es conservi la finalitat social prevista al conveni, que es formalitzarà pròximament.

La cònsol major, Eva Sansa, ha destacat la importància de la col·laboració institucional per fer front a l’accés a l’habitatge. “Pensem que les administracions hem d’unir esforços per facilitar l’accés a l’habitatge a la ciutadania”, ha afirmat, tot remarcant també els beneficis afegits de l’acord, ja que el Govern es farà càrrec de la construcció d’un ascensor i d’una passarel·la per millorar la connexió amb la part alta de l’Aldosa. “Estem millorant els accessos als pobles i la connexió a peu entre els diferents punts, que és un dels nostres objectius”, ha assegurat.

Durant la mateixa sessió, el ple ha aprovat un conveni de col·laboració entre el Comú i l’Associació de promoció urbanística de la unitat d’actuació E-093, a la zona de la Gonarda, que permetrà construir un nou dipòsit d’aigua de 1.000 m³. L’actual infraestructura només en té capacitat per a 200 m³, fet que suposarà multiplicar per cinc la capacitat d’emmagatzematge i millorar l’abastiment als pobles de l’Aldosa i Anyós.

El cost total del projecte s’estima en 1,6 milions d’euros, dels quals el Comú en finançarà 695.000. El conseller d’Obres i Serveis Públics, Kevin Poulet, ha valorat positivament l’acord: “Aquesta aprovació és una ferma aposta per la col·laboració públicoprivada, que ens porta a una major eficiència econòmica i de recursos públics”. Poulet també ha destacat el compromís amb la gestió dels recursos hídrics: “Fa anys que treballem en inversions en aigua, un tema clau per al futur del país”. Les obres es preveu que estiguin finalitzades abans d’acabar l’any.

L’endeutament es veu reduït fins als 6,3 milions d’euros

El Comú també ha aprovat la liquidació del pressupost del 2024, que reflecteix una reducció de l’endeutament i una inversió pública sense precedents. El conseller de Finances, Agustí García, ha assenyalat que l’endeutament s’ha reduït en 1,2 milions d’euros, situant-se actualment en 6,39 milions, un 31,3% del màxim legal permès per la Llei de sostenibilitat de les finances públiques.

Pel que fa a les despeses d’inversió, s’han liquidat un total de 10.445.930 €, una xifra que García ha qualificat d’“històrica”. Tot i que les despeses totals han ascendit a 26 milions d’euros, els ingressos han estat de 22,3 milions. Un cop ajustat amb crèdits de Tresoreria, el resultat de l’exercici s’ha situat en 3,6 milions d’euros. Les principals inversions s’han destinat a la compra de dos terrenys per a aparcaments a Pal i a Escàs, així com a les obres del nou vial, suposant un increment patrimonial significatiu per a la parròquia.