Millores per als usuaris

Andorra la Vella vol convertir la targeta PK en un moneder multifunció per facilitar el pagament de l’estacionament

La corporació treballa per integrar el pagament a parquímetres i aparcaments en un únic suport recarregable, amb l’objectiu de millorar la gestió

El Comú d’Andorra la Vella treballa per ampliar les funcionalitats de la targeta PK, amb l’objectiu que esdevingui un moneder recarregable que permeti pagar tant als aparcaments amb barrera com als parquímetres de les zones verdes i blaves. D’aquesta manera, es vol oferir una alternativa al pagament amb targeta bancària, facilitant l’ús del servei als usuaris.

Aquesta millora, que ja fa temps que es prepara, ha patit certs retards per motius tècnics. Tot i això, des del Comú es vol aprofitar el procés d’implementació per introduir nous avantatges associats a la targeta, amb l’objectiu de potenciar-ne l’ús i fidelitzar els usuaris.

El conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, explica que “s’està treballant amb diferents empreses per integrar aquesta funcionalitat de moneder” i que, paral·lelament, “s’estan estudiant altres beneficis que suposin un estalvi important per als titulars de la targeta”. L’objectiu és que el sistema sigui vàlid no només per als aparcaments, sinó també per a les zones d’estacionament regulat, amb incentius que afavoreixin els usuaris recurrents.

Actualment, hi ha unes 20.000 targetes PK emeses. En el marc d’aquesta actualització, el Comú també preveu fer una depuració del cens de targetes per identificar quines estan realment actives i posar al dia les dades del sistema.