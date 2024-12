22 parades brinden aquest cap de setmana la màgia nadalenca a la Fira d’Ordino

Els cònsols majors d’Ordino, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, acompanyats de la subsíndica, Sandra Codina, i altres representants polítics de la parròquia han inaugurat oficialment aquest divendres la Fira de Nadal d’Ordino amb l’animació de l’espectacle ‘Les Jouets’ de la companyia Mademoiselle Paillete. Una fira que, val a dir, tindrà lloc durant tres dies a la plaça Major i a la plaça de la Closa i que comptarà, com és habitual, amb les tradicionals casetes de fusta. A més, s’han programat tota una sèrie d’espectacles i activitats paral·leles durant tot el cap de setmana. “Aquest any tenim 22 paradistes, entre productors, comerciants i artesans. Estem molt contents de comptar amb ells, molts repeteixen, i això vol dir que confien en nosaltres” ha concretat la mandatària comunal.

Altrament, Coma ha subratllat la importància de disposar de productes locals i sostenibles. “Són paradistes que tenen un producte diferencial, productes de proximitat, productes sostenibles. Per tant, si el que volem és tenir una parròquia sostenible, s’ha d’apostar per aquest tipus de producte” ha assenyalat la cònsol major ordinenca, qui també ha destacat que aquesta aposta per la sostenibilitat és un element diferenciador respecte a altres parròquies. “Evidentment, totes les fires són vàlides, però penso que nosaltres, amb l’entorn que tenim, hem de promoure aquest producte que reflecteix molt bé la imatge d’Ordino” ha afegit mentre valorava l’afluència de públic d’avui, informa l’ANA.

Cal fer saber que la fira romandrà oberta fins a les 14.00 hores del diumenge i, a banda de les parades amb productes gastronòmics i regals, comptarà amb nombroses activitats per a tots els públics, com ara tallers, espectacles de carrer i una gimcana amb la tradicional recerca del Tió de Nadal. Aquest divendres també tindrà lloc l’encesa de llums de Nadal a les 18.00 hores.