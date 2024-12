Una temporada d’esquí “salvada”

Les pistes d’esquí d’Andorra han superat un inici de temporada incert gràcies a les nevades dels darrers dies, que han permès obrir una gran part dels dominis esquiables i assegurar una oferta atractiva per als turistes durant el període clau de les vacances de Nadal i Cap d’Any. Segons el director de màrqueting de Grandvalira, David Ledesma, la situació és molt positiva, ja que “som la destinació del Pirineu amb més quilòmetres de pistes oberts”.

Actualment, Grandvalira compta amb 143 quilòmetres esquiables, amb gruixos de neu que oscil·len entre els 45 i els 95 centímetres. Aquesta xifra situa el domini com el més extens de la regió en termes de disponibilitat, gràcies a una combinació de neu natural i producció de neu artificial. A Ordino Arcalís, el 88% de les pistes estan operatives, amb gruixos de neu d’entre 90 i 120 centímetres. Pal Arinsal, per la seva banda, té el 70% de les pistes obertes, amb gruixos d’entre 30 i 70 centímetres.

La producció de neu ha estat clau per a aquest resultat. Segons Ledesma, aquesta ha estat “similar a la de l’any passat en aquestes mateixes dates”, però l’acumulació de neu natural ha estat notablement superior, cosa que ha permès obrir una extensió més gran de pistes. Aquesta combinació de factors ha estat fonamental per mantenir el lideratge de Grandvalira com a referent del Pirineu, un aspecte essencial per atraure el turisme d’hivern.

La temporada es presenta amb optimisme després d’un Pont de la Puríssima que va superar les expectatives inicials. Tot i les dificultats per l’endarreriment en l’obertura de pistes, l’arribada de les nevades ha garantit unes condicions excel·lents que han permès encarar el Nadal i aquesta setmana el Cap d’Any amb una oferta consolidada. “A nivell de precipitació natural a aquestes alçades també ens ha nevat més”, ha destacat Ledesma, subratllant que això ha permès tenir pràcticament tot el domini operatiu.

Aquest període festiu és clau per al sector turístic andorrà, que confia en la capacitat d’atracció de les seves estacions d’esquí per omplir hotels i restaurants. L’increment de la venda de forfets de temporada, amb un augment del 13% respecte a l’any anterior, reflecteix aquesta confiança. Amb una inversió destacada de 21 milions d’euros per part de Grandvalira Resorts, les infraestructures i els serveis també s’han reforçat per garantir una experiència òptima als visitants.