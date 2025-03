Primer aniversari amb l’exemplar digital: La nova web d’EL PERIÒDIC es consolida en els primers mesos

El passat 1 de març de 2024 aquesta casa va fer desaparèixer una part intrínseca de la premsa escrita com és la tirada d’exemplars en físic. Per contrapartida, el mitjà va fer una clara aposta per la digitalització i, per consegüent, un pas endavant per marcar la diferència a l’hora de prioritzar els continguts digitals que són avui dia la clau del periodisme a causa de la seva immediatesa.

Això està essencialment lligat amb els continguts que es creen a les xarxes socials (actualment la primera font de consulta de la majoria de les persones que viuen al Món Digital atès al seu caràcter imminent) i és per això que el mitjà ha donat un tomb a les seves XX.SS en els darrers mesos i ha activat permanentment el seu Instagram, X (Twitter), canal de YouTube i TikTok amenitzant així els materials i creant nous accessos per donar més cobertura mediàtica per arribar a totes les edats i llenguatges (també en anglès).

Tot això amb la intenció d’impulsar una nova web d’EL PERIÒDIC, que va posar-se operativa el passat 1 de desembre i en la que els seus redactors han estat treballant des de llavors per posar-la a punt i actualitzar-la amb les notícies més rellevants que han tingut lloc al país. Exemple d’això són les més de 53.000 visites mensuals que ha obtingut, retenint així, i en tot just dos mesos, a prop de 12.200 usuaris únics que han dedicat per visita gairebé 3 minuts sencers només en mirar i seleccionar quin contingut volien llegir. Una mostra de dedicació, professionalitat i un periodisme protagonitzat per un equip jove que està intentant abastir tota l’actualitat nacional amb el compromís de crear uns articles rigorosos i rics.

Observant les mètriques d’aquest nou projecte virtual, es desprenen altres punts rellevant com que les tres seccions de major captació dels lectors (a banda de la home que és la primera) són les entrevistes, amb 1.647 lectures; l’apartat de societat, amb 1.507 visualitzacions i els esports amb prop de 1.200 visites. Si se sumen tots els apartats de la web, com ara la divertida i innovadora secció de contraportades ‘Oh!Si‘ amb la recomanació i ressenya de llibres, pel·lícules i videojocs, dona fins avui dia més de 115.100 clics entre els locals i altres usuaris que han optat per informar-se a través de EL PERIÒDIC. Una xifra que es trasllada, equitativament, en l’entrada de 33.927 usuaris únics a aquesta secció de la web!

Val a dir, altrament, que la manera de trobar els nostres continguts que més fan servir els nostres internautes és a través de la ‘recerca orgànica’; és a dir, la cerca natural d’EL PERIÒDIC a qualsevol navegador d’internet amb l’ingrés de 35.300 sessions diferents que han derivat en prop de 22.600 sessions sostingudes amb una correcta mitjana d’1 minut i dos segons per cada accés.

D’altra banda, el nostre exemplar -enviat en format PDF cada nit- és un altre apartat reservat als clients i subscriptors de la casa que també mereix sempre un tractament especial en sintetitzar-se els continguts, però restant igual d’informatius i de complets. Sobre això, cal apuntar que la mostra del diari digital ha rebut, fins a la data, un total de 336.100 visites comptant tots i cadascun dels exemplars que s’han fet d’ençà que es va fer l’aposta a la digitalització. Això suposa, en termes generals, més de 5,5 milions d’entrades públiques a les notícies de l’exemplar, amb una mitjana de 2 minuts i 40 segons per cadascun dels citats accessos.

En darrer lloc, però no menys important, destaquen alguns exemplars que han obtingut més de 2.200 lectures en PDF. També van brillar les edicions del passat 30 de desembre de 2024 amb 2.102 lectures i la del passat 4 de gener de 2025 amb l’entrevista al cònsol major lauredià en portada que va acaparar un total de 1.741 visites. Cal concretar que les hores del dia amb més trànsit de les publicacions al PDF solen concentrar-se a primera hora del matí: des de les 06.00 fins a les 08.00 hores, i tornen a enfilar-se a les 21.00 i les 22.00 de la nit.