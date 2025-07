Gestió de residus

Encamp rep llum verda per obrir la fase 2 de l’abocador del Maià amb capacitat per a gairebé 373.00 m³ de residus

La instal·lació només podrà ser utilitzada per empreses registrades i estarà subjecta a controls ambientals i sancions en cas d’infracció

El Govern ha concedit al Comú d’Encamp l’autorització administrativa per a l’obertura i posada en funcionament de la fase 2 de l’abocador del Maià, destinat a la recepció de terres i pedres procedents de la construcció. La capacitat inicial d’aquesta nova fase és de 372.908 metres cúbics. L’autorització, publicada aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), especifica els requisits tècnics mínims que hauran de complir tant les tasques de preparació com les operacions de dipòsit del material.

El document regula les condicions de condicionament del recinte i preveu que els treballs preliminars es realitzin de manera fasejada. A més, s’indica que la restauració dels talussos haurà d’executar-se paral·lelament als treballs d’ompliment, amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental i garantir-ne l’estabilitat. Pel que fa a la gestió de l’explotació, s’estableix que l’abocador haurà d’estar completament tancat perimetralment per evitar l’accés de bestiar, motoristes o persones alienes a la instal·lació.

El text també detalla les condicions de clausura de l’abocador. En aquest sentit, es determina que l’adequació del recinte s’haurà d’executar durant el mateix període d’explotació i a mesura que es vagi emplenant la superfície prevista per al dipòsit, amb l’objectiu d’assegurar l’estabilització dels talussos i la posterior revegetació de la zona. Pel que fa a l’ús per part de tercers, només podran accedir a l’abocador les empreses degudament inscrites al registre d’empreses usuàries. Un operari comunal serà l’encarregat de vetllar pel correcte ús de la instal·lació.

En cas que es detecti un abocament no autoritzat, l’empresa responsable haurà de retirar tot el material i efectuar, si s’escau, els treballs de restauració corresponents. A més, podrà ser sancionada amb una multa d’entre 1.000 i 3.000 euros. Si es tracta de residus perillosos, la sanció podrà ascendir fins als 30.000 euros. En funció de la gravetat de la infracció, també es podrà inhabilitar l’empresa per utilitzar l’abocador per un període d’entre un i deu anys.