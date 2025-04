Entrega del guardó

El restaurant Beç se suma als establiments reconeguts per la Guia Michelin 2025 per la seva cuina d’autor

Liderat per Rodrigo Martínez, entra a la selecció gastronòmica destacada d’Andorra junt amb el Celler d'En Toni, Kökosnøt i el Grup Hermitage

El restaurant Beç, situat a Escaldes-Engordany, ha estat reconegut per la Guia Michelin 2025, consolidant-se com una de les propostes gastronòmiques més destacades del Principat. Aquest guardó certifica l’aposta del restaurant per una cuina de qualitat, honesta i creativa, basada en el producte de temporada i en la reinterpretació de la tradició.​

Liderat pel xef Rodrigo Martínez, amb més de 25 anys d’experiència, Beç representa la culminació del seu somni de crear un espai gastronòmic propi. El restaurant ofereix una experiència culinària que fusiona la tradició andorrana amb tècniques contemporànies, destacant plats com el tàrtar de llom de bou madurat, els peus de porc farcits de gambes de Sant Carles i especialitats estacionals com els pèsols del Maresme amb bolets silvestres i gambes blanques.

Juntament amb Beç, altres tres establiments andorrans han rebut el reconeixement de la Guia Michelin: el Celler d’En Toni a Andorra la Vella, el Kökosnøt a Andorra la Vella i el restaurant del Grup Hermitage de Soldeu. Aquests guardons reflecteixen la creixent excel·lència de l’escena culinària andorrana i la seva consolidació en l’àmbit internacional.​

La Guia Michelin, creada el 1900 a França, és una de les publicacions gastronòmiques més influents del món. A més de les cèlebres estrelles, la guia atorga plaques de reconeixement a restaurants que, sense tenir estrella, compleixen estàndards d’alta qualitat i ofereixen una experiència gastronòmica destacada. Aquestes mencions són altament valorades dins del sector, ja que suposen una validació per part d’un dels criteris més exigents a escala internacional.​