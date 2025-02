El projecte ‘7 de la Vall’ guanya la novena edició del Tàndem FP amb una rajola capaç de produir energia

La novena edició del Projecte Tàndem FP ha conclòs aquest migdia designant el guanyador. La proposta que s’ha endut el premi ha estat el treball titulat ‘7 de la Vall’, un projecte innovador que consisteix en una rajola capaç de produir energia, destacant per la seva aplicabilitat en el sector empresarial.

Impulsat per Andorra Business i el Ministeri d’Educaci , el projecte Tàndem té com a objectiu fomentar la col·laboració entre la comunitat educativa d’FP d’Andorra i les empreses per desenvolupar projectes innovadors, alhora que potenciar el talent dels estudiants. En aquesta edició, hi han participat 68 alumnes, distribuïts en 11 equips tutelats per 11 professors i diversos mentors empresarials.

Durant els últims sis mesos, els estudiants han treballat intensament per oferir solucions als reptes plantejats per tres empreses del país:

Global Risc : proposava aprofitar els canals digitals i les noves tecnologies per millorar la comunicació amb els seus clients.

: proposava aprofitar els canals digitals i les noves tecnologies per millorar la comunicació amb els seus clients. Montpackers : reptava els participants a desenvolupar una estratègia de creixement basada en les necessitats dels usuaris, les tendències de mercat i les oportunitats de negoci.

: reptava els participants a desenvolupar una estratègia de creixement basada en les necessitats dels usuaris, les tendències de mercat i les oportunitats de negoci. Sira: plantejava trobar solucions tecnològiques per transformar les poblacions d’Andorra del futur amb una gestió mediambiental més eficient.

L’acte de cloenda s’ha celebrat aquest dimarts a l’auditori del Centre de Formació Professional d’Aixovall i ha comptat amb la presència dels secretaris d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, i d’Educació, Josep Anton Bardina. El primer ha subratllat la importància d’aquest programa: “Tàndem és un programa d’innovació oberta on els mateixos alumnes de formació professional presenten solucions reals a reptes empresarials“, remarcant que aquesta casuística “els permet endinsar-se en el món de la innovació i l’emprenedoria”.

Altrament, el secretari d’Estat també ha destacat l’impacte que aquestes iniciatives tenen en el teixit empresarial: “Les empreses sempre estan molt contentes amb les solucions que els alumnes proposen, ja que sovint aporten una visió disruptiva que fa reflexionar fins i tot els professionals del sector“, ha explicat..

Per la seva banda, Bardina ha elogiat el nivell dels projectes presentats: “Cada any em sorprèn gratament les presentacions. Darrere de cada projecte es veu l’esforç i la dedicació dels estudiants per trobar solucions innovadores als reptes plantejats“. A més, el secretari d’Educació ha reafirmat el compromís de la cartera que encapçala juntament amb el ministre Ladislau Baró a continuar donant suport a aquest programa, destacant que “Tàndem és una excel·lent via perquè els alumnes desenvolupin les seves competències en un entorn real”.

Amb nou edicions a l’esquena i més de 32 empreses participants al llarg dels anys, el Projecte Tàndem FP es consolida com una plataforma clau per impulsar la formació professional i la innovació empresarial a Andorra.