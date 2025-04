Iniciativa laboral d'Unnic

El Gran Casino torna al maig amb l’escola de crupiers en cerca de recavar públic andorrà

L'edició d'enguany tindrà lloc a dins de les instal·lacions del casino i només acollirà a un màxim de sis aspirants, entrant-ne dos o tres

El Gran Casino Andorra posa en marxa una nova edició de l’escola de crupiers que tindrà lloc entre el 5 i el 30 de maig. Tal com explica el director del recinte, Josep do Santos, es tracta d’un “curs intensiu enfocat a formar nous treballadors per a les taules de cartes (pòquer i blackjack) i completar així la plantilla de la zona de joc”. Concretament, la cerca de personal se centra en el públic andorrà i al llarg de la formació s’ensenyen conceptes com la manipulació de les fitxes i les cartes, així com l’explicació dels jocs i un apartat exclusiu dedicat a l’atenció al client. Un dels requisits principals per als aspirants és el coneixement del català.

Aquesta nova edició de l’escola de crupiers tindrà lloc dins de les instal·lacions del Gran Casino Andorra, a diferència de la primera edició que va albergar un edifici alternatiu pel fet que llavors no estava constituida la infraestructura. Es preveu així que hi puguin participar unes cinc o sis persones perquè finalment entrin a formar part de la plantilla dues o tres.

Tal com exposa Do Santos, la idea de la formació és “educar els aspirants a dur a terme moviments als quals no estan acostumats, així com conèixer els conceptes del joc des del punt de vista del procés general, però també des de la perspectiva de les emocions que pot tenir el client mentre juga”. Val a dir que també es treballa la tècnica per manipular les cartes i les fitxes i un cop superada la formació, s’inicia un període de prova de dos mesos al recinte.

Do Santos també destaca com una part essencial dels futurs empleats la seva capacitat d’atenció al client tenint en compte que des del recinte “venem una experiència, no un producte” i, per això, el tracte cap als visitants del Gran Casino d’Unnic representa el 70% de la formació que tot just s’engega d’aquí a uns dies. “Volem que quan el client marxi, tingui ganes de tornar a repetir perquè ha viscut una experiència positiva sota tots els punts de vista”, afirma el responsable. Per tal de presentar-se a l’escola de crupiers, afegeix, tampoc cal experiència prèvia ni haver ocupat abans un lloc de treball similar. “Només busquem que tinguin una vocació per l’atenció al client”, ratifica.

A hores d’ara, les instal·lacions del Gran Casino Andorra compten amb una plantilla formada per 50 persones, de les quals 14 estan destinades a la caixa d’admissió i a les màquines i la resta a les taules de joc. A banda d’aquesta formació inicial, Do Santos recorda que des de la infraestructura sempre hi ha una “formació constant interna amb la finalitat que els empleats puguin fer més d’una tasca dins del casino”. De fet, s’ensenya als futurs treballadors “a tenir polivalències”, és a dir, que puguin treballar paral·lelament en diferents zones del recinte.