Creand Fundació tanca el 2024 aportant fins a 38.000 euros a Càritas i la Creu Roja

Amb l’objectiu que el banc d’aliments de Càritas i la botiga solidària de la Creu Roja Andorrana tinguin “un coixí fix”, és a dir, que “no es quedin mai sense recursos”, Creand Fundació va continuar durant el passat 2024 amb les donacions a aquestes dues ONG que es va quantificar en xifres com una aportació econòmica de gairebé 38.000 euros, 15.593 articles d’alimentació, d’higiene personal i de la llar, i gairebé 8.000 euros en vals de compra per a productes frescos. “Els números són importants, però pensem que val la pena; que no hi hagi ningú que pugui patir a la nostra societat per manca de recursos”, destaca sobre el balanç la directora de Creand Fundació Francesca Ros.

Així, Creand Fundació i Càritas Andorrana tenen un conveni subscrit “de fa molts anys pel banc d’aliments” i amb la Creu Roja Andorrana “va sorgir la necessitat de col·laborar-hi arran de la pandèmia” quan molts temporers d’hivern van quedar atrapats al país sense poder tornar a casa seva “i havien de recórrer a buscar recursos, sobretot alimentaris”, detalla l’encarregada. En aquest sentit, i qüestionada sobre el manteniment del suport a Càritas si tal com sembla es tanca el banc d’aliments i es va més cap a un sistema de targetes, des de la fundació s’expressa que el suport “hi continuarà sent”.

Altrament, els consta que es vol fer el canvi “per dignificar la persona que està en situació de vulnerabilitat, però encara no han concretat res més”, detalla Ros. En aquest sentit, incideix que són “sensibles” a les necessitades i que, per tant, ja que el servei continuarà atenent aquestes necessitats de les persones “es donarà suport a l’acció”. De forma que des de la fundació incideixen en el volum de persones que es poden beneficiar d’aquestes ajudes, tot i que encara no es tenen disponibles les dades de Càritas, “sí que remarquen els 421 beneficiaris de les ajudes a la Creu Roja Andorrana”, fan saber.

Més enllà d’aquesta col·laboració amb les dues ONG, el vessant social de Creand Fundació es materialitza també en el projecte ‘La salut al dia’. Segons la responsable del patronat, “es treballa amb les associacions de malalties d’impacte social”, de manera que han treballat amb qüestions com l’alzheimer, la fibromiàlgia, les malalties mentals i reivindicant que el que intenten “és poder donar sortida a diferents associacions”.

L’any passat es van fer quatre xerrades sobre temàtiques d’interès i, tal com manifesta Ros, aquestes conferències, al marge de donar sortida als neguits que tenen els malalts, “pretenen formar i sensibilitzar la societat”. Un projecte amb el qual també donen suport al programa Concòrdia i la col·laboració es plasma, segons explica, “en difondre aquest programa per a la donació de sang del cordó umbilical“.

Explica que en ser “una comunitat petita”, molt ràpidament les dones embarassades queden sensibilitzades d’aquesta necessitat”. Val a dir que encara no s’ha fet la comissió per fer la valoració del 2024, però recorda que fins al moment, “aquest projecte ha ajudat a salvar set vides i que el que destaquen els professionals que reben les sangs dels cordons d’Andorra és la gran qualitat i la feina que es fa a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell”, assegura.

En darrer lloc, cal esmentar el suport a Special Olympics, que es tradueix (en una part) en suport econòmic, amb l’objectiu que “no hi hagi cap persona que per la seva discapacitat intel·lectual es quedi sense la pràctica de l’esport com a mitjà de socialització”. Una col·laboració que es plasma en furgonetes que traslladen els atletes a les competicions o amb equipament esportiu.