Andbus afegeix dues noves freqüències a Barcelona, una d’elles partint a les 02.00 del matí

Bones notícies per a tots aquells viatgers i residents del país que estem en constant moviment entre Andorra i Barcelona. La companyia d’Andbus ha anunciat avui que a partir d’aquest diumenge, 15 de desembre, se sumaran dues freqüències més a la línia de transport regular que va del Principat a la capital catalana.

De manera que es deslliga que la companyia d’autobusos sortirà del país a les 02.00 hores del matí per donar suport als que tinguin programats vols des de l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat a primera hora del dia, i permetent així que hi hagi una via directa per sortir hores abans. La segona part que compta aquest nou trajecte és que tornarà des de Barcelona a les 06.45 hores per arribar a l’Estació Nacional d’Autobusos d’Andorra a les 10.00 hores del matí.

Amb això, l’empresa de transports comptarà abans del final d’any amb 18 freqüències diàries en total. Una fita sens dubte a celebrar i més per aquells que, sigui per estudis o per altres raons, hagin de prendre de manera habitual els vols a Barcelona. En aquest sentit, es recorda que la companyia té parades a la Diagonal, com també a les terminals 1 i 2 de l’Aeroport Josep Tarradelles Barcelona-el Prat. D’altra banda, al país Andbus compta amb més de 180 punts de recollida i arribada repartits per les diferents parròquies i acomodant així la connectivitat i horari dels usuaris.