Andbank Espanya, l’entitat especialitzada en banca privada, guardonada amb diversos premis Citywire

Andbank Espanya, entitat especialitzada en banca privada, ha estat guardonada en l’edició 2025 dels premis Citywire amb tres guardons corporatius i un individual. La prestigiosa revista financera ha atorgat a l’entitat els premis a Millor Banca Privada de l’Any; Millor Xarxa d’Agents Financers; Millor Servei al Client i, en la categoria individual, Iratxe Panadero, agent del banc al País Basc, ha rebut el premi a Millor Banquera de l’Any.
És la primera vegada que una sola entitat rep tres premis corporatius, tenint en compte, a més, que el guardó a Millor Xarxa d’Agents Financers ha estat atorgat a Andbank Espanya en quatre ocasions, tres d’elles de manera consecutiva. Aquests reconeixements se sumen també al premi a Millor Xarxa de Banquers i Agents concedit per la revista Funds People el passat mes de febrer.
Amb un volum de negoci pròxim als 40.000 milions d’euros, 26 centres de banca privada en tot el país i una xarxa de 135 agents financers, Andbank ha construït “un model d’èxit a Espanya” basat a oferir un servei integral de gestió patrimonial, amb el suport d’especialistes en diverses àrees, segons posen en relleu. Aquests inclouen la gestió d’inversions i mandats personalitzats, planificació patrimonial i fiscal, family office, immobiliari, compra i venda d’empreses, inversions alternatives i inversions segons criteris ESG.
“Els guardons rebuts reforcen l’aposta d’Andbank Espanya per un model de banca privada àgil, innovador i centrat en les persones, que continua marcant la diferència en un entorn cada vegada més competitiu”, reivindiquen des de l’entitat.