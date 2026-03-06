Així funciona Corpus, la nova eina d’intel·ligència artificial especialista en dret andorrà per a professionals jurídics

En un context en què la intel·ligència artificial s’ha convertit en una eina habitual per buscar informació, el sector jurídic andorrà s’enfrontava a un problema recurrent: les plataformes generalistes no coneixen bé el dret del país. D’aquesta necessitat concreta neix Corpus, una plataforma d’intel·ligència artificial especialitzada exclusivament en dret andorrà, creada amb l’objectiu de facilitar la recerca jurídica i evitar errors que poden tenir conseqüències importants per als professionals.
Els impulsors de la iniciativa expliquen, en declaracions a EL PERIÒDIC, que la idea sorgeix d’una situació que molts advocats han experimentat. “Saps que hi ha una llei sobre un tema determinat, tens un dubte sobre com s’aplica i la temptació natural avui és obrir ChatGPT i preguntar-li que te la busqui”, expliquen. El problema apareix quan l’eina respon amb referències incorrectes. “ChatGPT està entrenat amb legislació de molts països i es confon: et respon amb molt d’aplom citant-te legislació espanyola com si fos andorrana. I això per a un advocat que treballa amb dret andorrà pot ser un error fatal”, remarquen els impulsors de Corpus.
A partir d’aquesta frustració professional van començar a investigar com adaptar els models d’intel·ligència artificial més avançats al context jurídic del país. “El nostre ordenament jurídic és propi, diferent del d’Espanya i del de França, i cap eina generalista el coneix bé”, expliquen. Quan van aconseguir els primers resultats, la sensació va ser immediata: “Era com tenir el millor advocat d’Andorra a l’altre costat d’un xat, disponible les 24 hores”. Durant aproximadament un any van utilitzar l’eina internament abans d’obrir-la progressivament a altres professionals.
Una base documental construïda des de zero
Una de les claus de la plataforma és el volum d’informació jurídica que integra. Segons expliquen els seus creadors, el dret andorrà genera una quantitat considerable de normativa i jurisprudència, però gran part d’aquest material està poc digitalitzat i té poca presència a internet. “Parlem de més de 800 normes vigents, més de 15.000 sentències i autes i centenars de consultes vinculants”, expliquen. Corpus ha reunit i estructurat aquesta informació en una base documental pròpia que inclou lleis qualificades, lleis ordinàries, decrets i reglaments des del 1982, així com resolucions del Tribunal Constitucional, del Superior, de Corts i de la Batllia.
La plataforma també incorpora més de 500 consultes vinculants i comunicats tècnics del Departament de Tributs i de Fronteres i els 22 convenis per evitar la doble imposició signats per Andorra. “La base documental s’actualitza setmanalment per reflectir les novetats legislatives i judicials”, expliquen els responsables del projecte, que asseguren que actualment cobreixen “aproximadament un 90% de tot el dret andorrà vigent”.
L’eina està pensada perquè els professionals hi interactuïn de la manera més natural possible. “El professional formula la pregunta tal com la faria a un company especialista: en llenguatge natural, sense necessitat d’aprendre cap sintaxi ni fer servir operadors de cerca”, expliquen. A partir d’aquesta pregunta, el sistema analitza els conceptes jurídics rellevants i busca dins de tota la base documental les fonts més pertinents. La resposta es construeix a partir d’aquestes fonts i inclou sempre citacions concretes. “T’indica la llei, l’article, la sentència o la consulta vinculant que dona suport a cada afirmació”, expliquen.
En consultes senzilles, la resposta arriba en qüestió de segons, mentre que en qüestions més complexes —que requereixen creuar diverses fonts— el procés pot durar fins a dos minuts. En qualsevol cas, els usuaris poden comprovar directament les fonts perquè apareixen citades de manera explícita.
Un motor tecnològic amb coneixement jurídic local
Per desenvolupar la plataforma, els impulsors de Corpus han utilitzat com a base tecnològica el model d’intel·ligència artificial Claude, d’Anthropic. “És el model que considerem que està realment a l’avantguarda”, expliquen. Però el valor diferencial de l’eina no és només el motor tecnològic, sinó la seva especialització.
“Sense Corpus, Claude no sap res de dret andorrà. És una eina genèrica molt intel·ligent, però sense el coneixement específic”, expliquen. La plataforma funciona gràcies a una capa de personalització que connecta el model amb la base documental jurídica creada pels impulsors. “Amb Corpus es converteix en un especialista que respon exclusivament amb fonts andorranes verificades”. Aquesta arquitectura també permet evitar un dels problemes habituals de la intel·ligència artificial: les anomenades “al·lucinacions”, quan el sistema genera informació incorrecta o inventada. “El model no respon de memòria ni inventa, respon a partir de documents reals que nosaltres hem seleccionat, verificat i indexat”.
Els responsables de la plataforma subratllen que el projecte no hauria estat possible sense una col·laboració estreta entre perfils jurídics i tecnològics. “Una eina com Corpus no la pot fer un enginyer sol ni un advocat sol”, remarquen. El perfil jurídic ha estat clau per seleccionar les fonts i validar les respostes del sistema. “Cal saber quines preguntes fan realment els professionals i com s’estructura el dret andorrà”, expliquen. Paral·lelament, el perfil tecnològic ha desenvolupat la infraestructura i els mecanismes de cerca perquè el sistema funcioni de manera ràpida i fiable.
En un àmbit tan sensible com el jurídic, la protecció de dades és un aspecte central del projecte. Segons expliquen els impulsors de Corpus, les consultes que fan els usuaris són completament privades. “Nosaltres no tenim accés a les converses dels nostres clients: ni les podem llegir, ni les emmagatzemem, ni les revisem”. La infraestructura està dissenyada perquè les dades dels usuaris no s’utilitzin per entrenar models d’intel·ligència artificial. “L’únic que veiem és la quantitat de consultes que fa cada usuari, per una qüestió de gestió de recursos, però mai el seu contingut”, expliquen. La plataforma també compleix la legislació andorrana en matèria de protecció de dades, ja que es tracta d’una societat radicada al país.
Tot i que els primers usuaris naturals són els despatxos d’advocats, els impulsors de Corpus consideren que l’eina pot tenir utilitat en molts altres àmbits. “S’adreça a qualsevol professional que treballi amb el dret andorrà”, expliquen. Entre els possibles usuaris hi ha assessories fiscals i comptables, gestories, notaries, departaments jurídics d’empreses i institucions públiques. “Qualsevol persona que avui dediqui hores a buscar entre normes i sentències pot beneficiar-se de Corpus”, asseguren.
En aquesta primera fase, l’accés s’està oferint de manera progressiva a despatxos d’advocats i empreses d’assessoria. Els professionals interessats poden provar l’eina durant una setmana sense compromís abans de decidir si contracten la subscripció. “En qüestió de minuts ja poden començar a fer consultes”, expliquen. La plataforma, a més, està pensada perquè qualsevol professional la pugui utilitzar sense formació tècnica. “Si saps escriure una pregunta a un company, saps fer servir Corpus”, expliquen els impulsors. La interacció amb l’eina es fa íntegrament en llenguatge natural, amb respostes que inclouen les citacions jurídiques necessàries per treballar amb confiança.