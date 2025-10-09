Acord entre Andorra Digital i Salesforce per avançar cap a un model d’Administració Pública més eficient

Andorra Digital i Salesforce, líder mundial en CRM basat en la IA, han signat un acord de col·laboració per avançar cap a un model d’Administració Pública més eficient, posant el focus en el servei al ciutadà i l’empresa. La signatura ha tingut lloc a la seu de Salesforce a Madrid. David Vicente, director d’Andorra Digital, i Jesús Galindo, vicepresident de Sector Públic de Salesforce, han formalitzat l’acord que permetrà millorar les capacitats tecnològiques en la prestació de serveis públics.
L’acord preveu un marc de col·laboració per implementar tecnologia que modernitzi els serveis governamentals, fent-los més accessibles, personalitzats i transparents per a tota la ciutadania. Per Andorra Digital i en paraules de David Vicente: “aquesta signatura representa un pas més en l’estructuració d’un gran ecosistema de partners internacionals que establiran els pilars que serviran per organitzar la disseminació de la digitalització en els serveis a nivell públic. Amb Salesforce, volem apropar-nos més als usuaris finals fent-los més fàcil el seu dia a dia i optimitzar la relació amb l’Administració Pública”.
“Les administracions públiques de tot el món s’enfronten al repte de realitzar una gestió eficient i centrada en el ciutadà”, comenta Jesús Galindo, vicepresident de Sector Públic de Salesforce. “Andorra s’està situant a l’avantguarda en la modernització dels serveis públics. Estem convençuts que aquest acord, a més, permetrà impulsar la digitalització dels serveis en el sector privat, ajudant en el seu creixement i desenvolupant plans d’expansió. A Salesforce, ens satisfà formar part de l’estratègia digital de país”.
La col·laboració público-privada entre les dues entitats dona cobertura a tres grans palanques de canvi. Per una banda, incidir en el dinamisme i competitivitat del teixit empresarial amb la promoció de la digitalització, especialment en les pimes, i així fomentar el seu creixement. Ser facilitadors tecnològics estratègics amb l’adopció de tecnologies avançades com la Intel·ligència Artificial (IA) i garantir la interoperabilitat dels sistemes, establint les bases d’una economia i societat digitals robustes. Finalment, protegir els drets i la privadesa de les persones en l’entorn digital i desenvolupar les capacitats i habilitats necessàries perquè els ciutadans i la força laboral prosperin en l’era digital.
L’impacte més significatiu en els serveis governamentals i en el sector públic en general serà la millora de l’experiència ciutadana: implementar solucions de Salesforce per optimitzar els serveis públics, crear portals ciutadans unificats i millorar els canals de comunicació. L’objectiu és oferir interaccions governamentals més fluïdes. D’altra banda, l’acord persegueix l’optimització dels processos interns per digitalitzar i automatitzar, i així millorar l’operativa i la presa de decisions basada en dades.
Està previst que es puguin realitzar iniciatives específiques per a la digitalització de les petites i mitjanes empreses d’Andorra i, en general, donar suport a la creació d’un ecosistema que promogui el creixement de les empreses andorranes mitjançant l’adopció de noves tecnologies i solucions que incorporin la IA, així com el reforç i la capacitació de noves competències digitals.