Motociclisme

Xavi Cardelús visita Assen amb optimisme perquè arribin “els resultats que ens mereixem”

El pilot de l'Orelac Verdnatura, encara en adaptació, ocupa la 12a posició del Campionat del Món de Supersport

El circuit d’Assen acollirà aquest cap de setmana la tercera prova del Campionat del Món de Supersport, després de visitar Phillip Island fa més d’un mes i Portimão fa un parell de setmanes, i on Xavi Cardelús arribarà després d’haver passat pel traçat francès de Magny-Cours per fer-hi una jornada de test.

De cara al cap de setmana, el pilot de l’Orelac Verdnatura vol continuar amb l’adaptació a la categoria i, sobretot, oblidar les circumstàncies negatives que l’han afectat a les quatre curses que ha corregut. Ara mateix ocupa la 12a posició empatat a punts amb l’italià Michael Rinaldi, expilot de l’equip oficial Ducati de Superbikes, i a només sis punts del top10 de la categoria.

“Arribo als Països Baixos amb moltes ganes perquè per diferents circumstàncies no he acabat d’arrodonir els meus resultats a les dues primeres cites de la temporada, tot i que les sensacions i la velocitat han estat força bones tenint en compte que continuo aprenent dia a dia com treure-li el màxim rendiment a la Panigale”, ha comentat l’andorrà, reconeixent que encara li queda camí per acabar-se d’adaptar. “L’equip està fent un gran treball i m’està ajudant molt en aquest aspecte i això em fa ser optimista […] Espero que a les dues curses d’Assen arribin els resultats que ens mereixem”, ha completat.

Divendres es decidiran les posicions de la graella de sortida de la cursa de l’endemà a la Superpole que començarà a les 16.00 hores. Les carreres de dissabte i diumenge estan programades per a les 15.15 hores.