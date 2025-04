Motociclisme

Xavi Cardelús escalfa motors per a la quarta cita del Campionat del Món de Superbikes, al circuit de Cremona

L'andorrà confia a tenir un cap de setmana sense incidències "que em permeti acabar de confirmar que estic en el grup de pilots protagonistes"

El Campionat del Món de Superbikes es desplaça aquest cap de setmana a Cremona per disputar-hi les dues curses corresponents a la quarta cita de l’any. Incorporat l’any passat al calendari mundialista, l’italià és un circuit on Xavi Cardelús no ha competit mai. A més, segons esmenten en un comunicat, es tracta d’un traçat força peculiar que està entre els més curts del certamen.

El pilot andorrà de l’equip Orelac Verdnatura arriba a aquesta prova ocupant la 17a posició de la classificació general amb 15 punts i el vuitè lloc de la segona cursa de Phillip Island com a millor resultat. “La sort no l’ha acabat d’acompanyar en aquest inici de temporada”, han citat des del seu equip, ja que ha estat sempre entre els 10 primers i “diferents circumstàncies li ha impedit aconseguir millors resultats a les dues curses de cadascun dels tres caps de setmana previs”.

“Arribo a Cremona tot esperant tenir un cap de setmana sense incidències que em permeti acabar de confirmar que estic en el grup de pilots protagonistes”, ha comentat el tricolor, afegint que “per una cosa o per una altra, no hem tingut un cap de setmana del tot rodó a les tres cites disputades fins al moment i l’únic que demano és no tenir ensurts ni incidències més enllà de l’exigència de les curses”.

La Superpole de divendres es disputarà a les 16.00 hores i les curses de dissabte i diumenge a partir de les 15.15 hores.