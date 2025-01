Vicky Jiménez no compleix i no assistirà al quadre principal d’Austràlia

Un any més, la tenista Vicky Jiménez es queda sense possibilitats d’accedir al quadre principal del primer Grand Slam de l’any, l’Open d’Austràlia, el qual se celebra a la ciutat de Melbourne. Això és deu a què la jugadora andorrana ha estat derrotada en la primera ronda dels classificatoris per la romanesa Anca Todoni en un duel certament disputat que ha acabat a favor d’aquesta per 6-1, 4-6 i 6-4, fa saber l’ANA.

Val a dir que, tot i que ha pogut remuntar per enviar el duel al tercer joc, l’actual 150a del rànquing mundial WTA se li ha escapat un matx que li hauria apropat al seu primer objectiu esportiu de la temporada: el passi al quadre principal del GS australià. De manera que la següent contrincant de Todoni serà l’espanyola Leyre Romero Gormaz (demà a les 00.00 hores, hora andorrana), mentre que Jiménez haurà d’esperar el seu torn per la seva participació en el pròxim torneig.