Tennis - WTA 125k

Vicky Jiménez acaba amb Deniz Dilek i ja espera als vuitens de final a Jil Teichmann (6-3 i 6-0)

El partit contra l'actual 96 millor raqueta del món i cap de sèrie número quatre del torneig WTA 125k d'Antalya serà aquest dijous

Vicky Jiménez ha tornat aquest dimarts a les pistes de terra batuda amb el primer partit del torneig WTA 125k d’Antalya (Turquia), on s’ha enfrontat a la local Deniz Dilek, que ha arribat al torneig en rebre una invitació de part de l’organització. Amb tot, la tricolor no ha donat treva, fent-se amb el passi als vuitens de final després de derrotar-la per 6-3 i 6-0.

En el primer set, la turca ha dominat des de l’inici, imposant-se al marcador amb un 2-0 després d’assegurar-se un servei i trencar-li un altre a l’andorrana. Amb tot, Jiménez li ha tornat la jugada, tot i que el marcador ha arribat a estar 40-30 i, a partir d’aquí, no hi ha hagut ningú que la pogués parar. Dilek ha empatat el digital al 3-3, però l’actual 148 millor raqueta del món ha acabat guanyant dos punts seguits en blanc i un altre en el primer ‘advantage’ per tancar la mànega al 6-3 en només 36 minuts.

Durant el segon set, la pirenaica ha continuat amb la bona dinàmica assolida, fet que li ha permès avançar-se al 3-0. Cal destacar que Dilek no ho ha posat fàcil, sobretot en els moments en què servia, i la tricolor ha sabut com gestionar un partit difícil d’un torneig que la pot elevar dins del rànquing WTA. Un dels seus punts forts en el matx ha estat les jugades a la xarxa, coneixent les debilitats de la turca i fent, en molts cops, un servei i volea o un servei i restada en curt que l’han fet guanyar més d’un punt. La seva arma infal·lible, però, han estat els ‘passing shots’ i el joc al fons de la pista.

Per la seva banda, Dilek ha començat a frustrar-se encara més a mesura que han anat passant els punts i veia com Jiménez aprofitava els seus errors per ampliar distàncies. Al 3-0, la tenista del Principat ha tingut tres ‘advantages’ per trencar-li el servei a la rival que ha desaprofitat ella mateixa. No obstant això, s’ha acabat fent amb el joc al desè punt, quart ‘advantage’ per a ella, en què ha consolidat l’avançament definitiu (4-0). I, després d’una nova ratxa de dos punts en blanc, Jiménez ha consolidat el seu passi als vuitens de final amb un ‘bagel’ (6-0).

El següent duel de la tricolor serà contra l’actual 96 millor raqueta del món i cap de sèrie número quatre del torneig, la suïssa Jil Teichmann, que arriba després de caure en la primera ronda dels classificatoris del Master1000 d’Indian Wells i ha passat de ronda en guanyar per 2-6, 6-4 i 5-7 a l’argentina Julia Riera (actual número 160 del món). El partit tindrà lloc aquest dijous amb horari encara per confirmar.

Un quadre ple de ‘dark horses’

Com ja és habitual en un torneig WTA125, el quadre té a grans tenistes que li poden complicar les coses a Vicky Jiménez, especialment amb la presència d’alguns ‘dark horses’ als quals no ha pogut guanyar en els darrers anys.

Destaca la presència de l’argentina Maria Lourdes Carlé (cap de sèrie número cinc), vella coneguda amb la qual s’ha enfrontat fins a sis cops en torneigs WTA, amb un empat a tres per ambdues jugadores. En cas que aconsegueixin passar totes dues, s’enfrontarien als quarts de final de la competició turca. També participen la romanesa Anca Todoni (cap de sèrie número sis), la neerlandesa Arantxa Rus (cap de sèrie número tres), i la letona Darija Semenistaja i la francesa Chloé Paquet, rivals amb les quals ha coincidit en classificatoris de Grand Slams o primeres rondes d’altres tornejos del circuit professional.

Finalment, pel que fa a les caps de sèrie, a excepció de les ja mencionades, les més destacades són la colombiana Emiliana Arango (cap de sèrie número u i actual número 79 del rànquing mundial), l’espanyola Núria Parrizas Díaz (cap de sèrie número set i actual 113 del rànquing) i la francesa Diane Parry (cap de sèrie número dos i 102a del rànquing mundial), informa l’ANA.