Esquí alpí

Verdú queda ‘out’ a Hajfell per una entrada massa directe en el quart sector de la primera mànega

El tricolor afirma que continuaran "confiant en la línia de treball més que mai", ja que ara només queden les finals als Estats Units

L’esquiador Joan Verdú ha quedat novament fora d’una cursa de Copa del Món, en aquest cas la de Hajfell (Noruega), després de sortir-se del traçat just quan estava entrant en la quarta porta, considerada la més complicada del traçat, segons informa l’ANA.

Com ja és habitual, el tricolor ha sortit amb molta velocitat i ganes de poder fer un bon resultat en la pista noruega i treure’s l’espineta del novè lloc assolit en la darrera cursa de gegant a Kranjska Gora (Eslovènia). La classificació ha estat regnada per un suís Loïc Meillard que, amb un 1.09.40, no havia firmat la seva millor cursa i era susceptible a baixades de posicions. Verdú ha sortit amb la mentalitat de poder retallar el màxim temps possible al líder i ho ha fet amb uns parcials que, en principi, eren bons. El primer sector l’ha acabat amb un +0.38, mentre que el segon ho feia amb un +0.33.

Tot i que s’ha començat a veure a un esquiador una mica més impacient i menys segur en pista, Verdú ha continuat “donant-li gas”, com bé diu ell mateix, fins a l’entrada del quart sector, on ha volgut entrar massa directe, els esquis s’han desviat una mica i li ha estat impossible mantenir-se en el traçat. Així doncs, primer ‘out’ de la jornada que deixa sensacions agredolces pel bon estat de forma i el bon esquí que està demostrant el tricolor.

“M’ha fet la sensació que a la part alta havia fallat una mica i he volgut intensificar en la part baixa jugant-me-la una mica amb les línies, i després he vist que els temps no estaven gens malament”, ha valorat Verdú, tot just quedar fora. Aquest ‘DNF’ ha estat “un cop dur” que l’esquiador declara que no s’ho esperava i li ha fet ràbia perquè “als entrenaments cada dia estic a un nivell brutal. Sé que puc estar barallant-me amb els millors i me’n vaig fora de pista a la primera mànega. Sí que és una gran derrota”.

No obstant això, ha mencionat que continuaran confiant en la línia de treball més que mai, ja que ara només queden les finals als Estats Units. “Intentar mantenir la calma en aquests moments una miqueta complicats o que no és el que volíem, però sabem que tenim un nivell increïble i que podem estar allà al davant, però no s’està materialitzant. En tot cas continuarem treballant ‘a tope’ per aconseguir-ho”, ha conclòs.

La pròxima cita per a Joan Verdú serà a les finals de la Copa del Món, el pròxim dimecres 26 de març, a Sun Valley (Estats Units), que a Europa es podrà seguir a partir de les 16.30 hores la primera mànega, mentre que la segona serà a les 19.00 hores.