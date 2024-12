Verdú acaba 15è a la seva estrena a la Copa del Món

Joan Verdú ha estat 15è a la seva primera Copa del Món de la temporada. L’andorrà, qui era 11è a la primera mànega, finalment ha estat 15è a la cita nord-americana de Beaver Creek.

El tricolor ha estat 15è avui en l’estrena a la Copa del Món després de no poder participar a Sölden per molèsties al genoll. Avui, qui corria amb el dorsal 12, ha fet una primera mànega en què ha estat 11è amb +1.62, marcant els millors temps a la part alta de la pista, i perdent una mica de temps a la part final.

A la segona mànega, sortint el 20, marcava el 6è temps en meta en el moment d’arribar, però encara restaven els millors classificats per baixar i ha anat veient com els rivals el superaven per situar-lo, definitivament, en la 15a posició. Verdú havia fet el 19è temps de la segona mànega amb +1.98.

Finalment, l’esquiador ha acabat amb un temps total de 2’30.25, amb +2.65 respecte al vencedor, que ha estat el suís Thomas Tumler amb 2.27.60. L’han acompanyat al podi el brasiler Lucas Pinheiro Braathen (+0.12) i l’eslovè Zan Kranjec (+0.58).

La pròxima cita de la Copa del Món de gegant serà a Val-d’Isère (França), el pròxim dissabte 14 de desembre.