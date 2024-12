Uns 25 aspirants a àrbitre participen en el curs d’iniciació de la FAF

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) ha qualificat d’èxit les jornades del curs d’iniciació d’àrbitre 2024/25 que es van dur a terme durant la darrera setmana del mes d’octubre i la primera del mes de novembre. Aproximadament, uns 25 aspirants a col·legiats van inscriure’s en aquesta formació que ha estat patrocinada per Charly Corporations, primera empresa que patrocina un curs d’arbitratge, i que ha tingut una part teòrica i una altra pràctica.

Tanmateix, el que més ha sorprès ha estat “la mitjana d’edat força baixa”, que aporta un gran marge de “progressió”, segons ha declarat l’organitzador Luis do Nascimento. El gran interès del país envers aquest tipus de formacions és molt positiu, ja que demostra que “el futbol és un esport arrelat, tant sigui de jugador entrenador o d’àrbitre funció, aquesta cada vegada més normalitzada com un esport més”, ha explicat.

Generalment, s’impulsen dues formacions a l’any en què s’ensenyen i es practiquen regles de joc, tècniques d’arbitratge, la presa de decisions i temes, que per l’organització són “extremadament importants”, com la deontologia en l’esport o el paper d’àrbitre en el procés formatiu dels joves jugadors. A banda, també se sol fer un programa de formació continuada durant tot l’any. “Enguany, paral·lelament, hem iniciat un nou programa de tutoria i formació per als àrbitres més joves”, ha declarat do Nascimento. En aquest sentit, el programa inclou un seguiment més personalitzat de l’alumne, com “en tècniques d’arbitratge i anàlisi dels seus propis partits recolzant així el paper dels joves àrbitres”. La finalitat és poder formar a joves promeses del món de l’arbitratge que puguin a arribar a crear tota una generació d’àrbitres al país.