Futbol - Cita internacional

Una Albània molt superior i impassible per moments no dona cap opció a Andorra (3-0)

Als de Sylvinho els han servit els dos gols de Manaj a la primera meitat per a la segona imposar un ritme molt baix i endur-se el triomf

Ja s’esperava complicat, però Albània és molta Albània. La número 65 al rànquing FIFA no ha donat cap opció a Andorra i s’ha imposat per 3-0 en aquesta segona jornada de la fase de classificació per al Mundial del 2026.

Si a Letònia ja se la va poder veure prou dominadora, els albanesos ha apujat molt el llistó. De fet, ni 10 minuts han passat des del xiulet inicial perquè s’acostessin a la porteria d’Iker Álvarez amb el que ha suposat el primer gol de la nit (9′). Kristjan Asllani, d’una falta lateral, ha penjat la pilota al primer pal perquè Rey Manaj s’avancés a Moi San Nicolás i colés l’esfèrica al fons de la xarxa amb un bon remat de cap.

Els de Sylvinho, l’exfutbolista brasiler ara seleccionador d’Albània, han continuat sent els protagonistes amb l’esfèrica –al fi de la primera meitat la seva possessió era del 67%–, però després del gol han estat molt pacients amb ella. De totes maneres, han tardat poc a fer el segon (19′). Armando Broja ha rebut en profunditat i s’ha internat fins a l’interior de l’àrea, amagant al porter pirenaic i passant l’esfèrica a Manaj perquè tot sol només hagués de xutar de primeres per tocar el travesser i marcar la seva segona diana.

Si bé és cert que els homes de Koldo Álvarez han pogut tenir una mínima possessió, ja que els locals, veient que la feina la tenien certament avançada i en moments no han mossegat tan a dalt, en els darrers 15 minuts del primer temps no ha passat res de res.

Pau Babot en una acció aèria. | FAF / @m4rv_d3sign

A la tornada dels vestidors, el mateix guió. Els ‘kuq e zinjtë’ – traduït de l’albanès, els vermells i negres -, de costat a costat amb la pilota a la cerca d’espais –sense gaire insistència– al bloc baix dels visitants. El seleccionador tricolor, a la mitja hora de partit, ha començat a fer canvis amb un clar vessant ofensiu, doncs han entrat Aron Rodrigo, ‘Cucu’ Fernandez i Joao da Silva. Igualment, durant la segona part, els andorrans han hagut d’aguantar els xàfecs per partida doble. D’una banda per la meteorologia, i de l’altra per les arribades dels capitanejats per Berat Djimsiti, els quals han gaudit d’ocasions tot i que sense acabar-les de concretar o tallades per la defensa rival.

Als locals ja els anava bé el resultat i s’han dedicat a jugar impassiblement. Tant és així que l’única clara de la segona part, a banda del gol, l’han tingut amb Adrion Pajaziti (85′), qui recuperant un refús dins l’àrea d’una centrada de Myrto Uzuni ha rematat de primeres fent aparèixer Álvarez per refusar a córner. Just en l’acció posterior s’ha produït el debut de Guillaume López, i en la darrera del partit (92′), el mateix Uzuni ha fet de cap el 3-0 definitiu rebent sol una pilota centrada que s’ha empassat la defensa pirenaica.

El resultat deixa a Andorra cuer de grup sense cap punt, mentre que els albanesos s’han col·locat segons amb tres. Letònia no ha donat la sorpresa i ha caigut a Wembley per 3-0, així que Anglaterra és la primera amb sis punts i els letons tercers, també amb tres. Com en l’anterior jornada, Sèrbia ha descansat. El pròxim partit per als de Koldo Álvarez serà al juny, contra els anglesos i els serbis.