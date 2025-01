Un tancament de primera volta en gran

Tanquen la primera volta a la Bombonera, amb el naixement del Pavelló Toni Martí. I per si no n’hi hagués prou, juguen davant un dels equips més potents d’Europa, el Reial Madrid. El diumenge (18.30 hores), el MoraBanc Andorra viurà una d’aquelles tardes especials en un repte més que ambiciós per intentar allunyar-se de les posicions de baix i trencar la mala dinàmica abans de començar la segona ronda de l’ACB.

“Hem de continuar treballant i estar units, donar-ho tot en cada entrenament i cada partit. Els moments de desconnexió ens estan penalitzant molt”, ha declarat Ferran Bassas referent a la situació actual de l’equip. El director de joc tricolor ha afegit que “quan arriben els moments difícils és quan l’equip ha d’estar més unit que mai. Ajudar-nos entre nosaltres i traslladar a pista el bon ambient que tenim dins del vestidor”. Sobre el duel d’aquest diumenge, el base ha esmentat que “sembla que no és un bon moment perquè vingui un rival de la magnitud del Reial Madrid, però, a vegades, aquests serveixen de punt d’inflexió. Volem donar una bona imatge i lluitar per donar una victòria al nostre públic”.

“Sempre que jugues un partit ho fas amb la idea de guanyar, no pensant d’on vens a nivell de resultats. Hem d’afrontar el duel sabent que comença 0-0. Tenim la intenció de jugar bé a bàsquet i sentir-nos bé a pista”, ha declarat aquest matí Natxo Lezkano. Així mateix, el tècnic tricolor ha apuntat que “la situació amb les lesions és quelcom que ens va perseguint durant aquesta temporada i en la que no podem fer més que donar tot amb els efectius que tenim. Els jugadors estan mostrant una gran resiliència setmana darrere setmana”. El de Portugalete ha finalitzat valorant el conjunt de la capital espanyola dient que “la seva versió dolenta és una de molt bona comparada amb tots els equips de la lliga, i quan donen la bona són gairebé imparables. Mai podem centrar-nos en les individualitats d’equips així, si no el col·lectiu. Ens centrem, principalment, en nosaltres”.