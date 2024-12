Un reconeixement en el moment clau

L’atleta Ariadna Fenés ha estat distingida pel Comú d’Ordino com a reconeixement a la seva carrera esportiva. “Estic molt agraïda per aquest reconeixement que m’ha fet el Comú”, ha expressat Fenés a EL PERIÒDIC, afegint que “no m’ho esperava, ni molt menys ara”. Aquest homenatge arriba en un moment clau de la seva trajectòria, ja que la corredora s’està recuperant d’una lesió que l’ha apartada temporalment de la competició.

La lesió ha suposat un repte important per a Fenés, qui està focalitzada a recuperar-se completament per estar en plena forma de cara a la temporada vinent. Amb especial interès, té la mirada posada en els Jocs dels Petits Estats, que se celebraran el 2025. “Abans de la lesió tenia tres curses en ment per acabar la temporada, però finalment no les he pogut disputar”, ha explicat l’atleta. Malgrat la decepció, Fenés ha assegurat que continua determinada a tornar més forta: “És una pena perquè aquest any estava en forma i hagués pogut fer un top 10 a la final, però continuaré lluitant perquè l’any que ve pugui completar tota la temporada”.

La recuperació no només és física, sinó que implica un treball intens amb l’equip que l’envolta. “Porto un mes i mig totalment dedicada a la recuperació”, ha afirmat, destacant el paper fonamental dels professionals que l’assessoren. “Gràcies a aquest suport, crec que la lesió avança ràpidament, i segurament podré tornar a córrer aviat”.

Fenés ha aprofitat l’ocasió per reflexionar sobre la importància de la salut mental en l’esport, especialment en disciplines de resistència com la seva. “Mentalment, ha sigut dur, però menys del que esperava”, ha reconegut. L’atleta ha subratllat que molts corredors comencen de manera amateur i, a mesura que es professionalitzen, augmenta la pressió. En aquest context, tenir el suport d’un professional pot marcar una gran diferència.

“En aquest esport no sempre pots estar al màxim nivell, i menys durant tota la temporada”, ha puntualitzat Fenés. Segons l’atleta, és essencial acceptar que hi haurà curses bones i d’altres no tan bones. “La part mental és sovint més important que el rendiment en si”, ha destacat, recordant que una bona gestió emocional és clau per afrontar els reptes de l’esport de competició.

Tot i els obstacles, Fenés manté una actitud optimista i compromesa amb el seu futur esportiu. La seva determinació i la seva confiança en el procés de recuperació són evidents. Amb la mirada fixada en els següents objectius, l’atleta d’Ordino continua treballant per tornar a competir al més alt nivell i continuar sumant èxits a la seva trajectòria.