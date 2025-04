Campionat del Món de Supersport

Top 15 per a Xavi Cardelús a Assen malgrat patir una lesió i rebre una penalització

La quarta cita de la temporada tindrà el circuit italià com a escenari el cap de setmana del 2 al 4 de maig

El pilot Xavi Cardelús ha acabat 14è en la segona cursa del Campionat del Món de Supersport, que s’ha disputat aquest diumenge al circuit d’Assen. El tricolor ha quedat dins del top 15 després de caure dissabte en la primera cursa i de protagonitzar una molt bona remuntada en la de diumenge. Actualment, en la classificació del campionat s’ha col·locat 17è amb 15 punts.

Cardelús sortia des de la quarta fila de la graella i amb el turmell esquerre dolorit a causa de la caiguda i, a més, havia de fer una ‘long-lap’ de penalització imposada per la direcció de cursa, ja que en la seva caiguda va arrossegar Marcel Schrotter. El primer pas per la ratlla d’arribada en acabar la primera volta ha estat a l’onzena posició, però el compliment de la penalització a la volta següent l’ha fet baixat fins a la 22a posició, lluny dels punts. A partir d’aquí, ha començat una remuntada frenètica superant les molèsties i el dolor del turmell esquerre, i ha aconseguit rodar en els temps dels primers classificats fins a acabar 14è, a només dos segons del desè.

El pilot de l’equip Orelac Verdnatura ha explicat que ha estat una bona cursa, però que, encara que s’esperaven una mica més, amb la lesió s’ha fet un bon treball. “El ritme que he fet després de perdre les deu posicions que m’ha comportat fer la ‘long lap’ ha estat bo, tan bo com per lluitar pel top 10, però el temps perdut per la penalització ja no m’ho ha permès”. Així doncs, Cardelús ha manifestat que prioritza la seva recuperació per un parell de dies abans de fer els tests als circuits desconeguts per ell per preparar la següent cursa.

